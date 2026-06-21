15 personas, incluidos niños, quedaron atrapadas más de tres horas en una atracción mecánica en Nueva York

Quince personas, entre ellas niños de apenas cinco años de edad, quedaron atrapadas durante más de tres horas en una atracción mecánica de un parque temático en Long Island, Nueva York, después de que el sistema presentara una falla la noche del viernes.

El incidente ocurrió en Adventureland, donde la atracción Wave Twister se detuvo dejando suspendidos a los pasajeros a aproximadamente 25 pies de altura —unos 7,5 metros— mientras equipos de emergencia desplegaban un operativo para evacuarlos.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos Voluntarios de East Farmingdale, el rescate requirió procedimientos especializados debido a las condiciones del lugar.

“Debido a la complejidad del incidente, cada pasajero tuvo que ser asegurado individualmente y llevado cuidadosamente al suelo utilizando equipos especializados de rescate y dispositivos aéreos”, informó el organismo.

Las autoridades recibieron el reporte poco antes de las 7:30 pm y el último ocupante fue rescatado a las 10:39 pm.

Niños lloraron mientras esperaban el rescate

Entre las personas atrapadas había un niño de cinco años acompañado por uno de sus padres, de 40 años de edad, mientras el resto de los pasajeros tenía entre ocho y doce años, según información policial.

Uno de los menores afectados relató a medios locales que varios niños comenzaron a llorar al quedar suspendidos.

“Calmé a algunos niños. Les decía que estaba bien, que podían tomarme la mano”, contó.

Según el testimonio, aunque algunos continuaron angustiados, la mayoría logró tranquilizarse con el paso del tiempo.

Fotografías del operativo mostraron a rescatistas utilizando grúas y sistemas de arnés para descender a cada ocupante de manera individual.

La atracción abrió hace apenas tres meses

Wave Twister era una de las incorporaciones más recientes del parque y había comenzado operaciones en marzo.

La atracción está diseñada con dos estructuras que desplazan a los pasajeros en trayectorias simultáneas mientras giran sobre el recorrido.

Adventureland aseguró que ninguno de los ocupantes sufrió lesiones y anunció que el juego permanecerá fuera de servicio mientras se determina la causa de la falla.

“Entendemos la preocupación de los pasajeros y sus familias. Trabajaremos con nuestros consultores técnicos para evaluar completamente lo ocurrido”, indicó un portavoz del parque.

La administración añadió que Adventureland mantiene un historial de seguridad de seis décadas y agradeció el trabajo de los cuerpos de emergencia que participaron en el rescate.

Además del Departamento de Bomberos de East Farmingdale, intervinieron efectivos de la Policía del Condado de Suffolk, personal del parque y grupos de apoyo mutuo.

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