Qatar registra fuerte explosión en fábrica de gas licuado en Ras Laffan

El Ministerio del Interior de Qatar informó que una explosión provocada por un “accidente técnico” ocurrió este domingo en una fábrica de Ras Laffan, un complejo industrial al norte de la capital, Doha, y sede de las principales operaciones de procesamiento de gas natural licuado (GNL) del país, además de ser el centro de GNL más grande del mundo.

Tras la explosión las autoridades han informado de varios heridos, al tiempo que descartaron que existiera alguna fuga de gas que amenace la seguridad”.

Video footage which allegedly shows the moment the explosion occurred tonight at the Ras Laffan Liquified Natural Gas Plant near Doha, Qatar. pic.twitter.com/tEZLxzrZjW — OSINTdefender (@sentdefender) June 21, 2026

Error técnico

El ministerio del Interior qatarí no dio la ubicación exacta de la explosión, pero se ha filtrado a la prensa que el incidente ocurrió en la planta de gas de Barzan, en Ras Laffan, y que se debió a un “error operativo”.

“Se produjo una explosión interna en una de las fábricas del área industrial de Ras Laffan tras un incidente técnico, y los equipos de defensa civil han comenzado a atender el incidente”, indicó el ministerio después que se escuchara la fuerte explosión.

El comunicado señalaba que equipos de defensa civil fueron enviados a la zona tras la explosión y que no se registraron víctimas mortales ni heridos. Asimismo, indicaba que, posteriormente, se produjo un incendio en la zona donde se ubica la fábrica.

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