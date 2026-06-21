Serena Williams confirma su participación en singles de Wimbledon

El regreso de Serena Williams al circuito seguirá sumando capítulos y tendrá uno de sus escenarios más emblemáticos. La ex número uno del mundo disputará el cuadro individual de Wimbledon 2026 después de recibir una invitación oficial por parte de la organización del torneo, marcando así su retorno al césped del All England Club tras varios años de ausencia.

La estadounidense, considerada una de las figuras más dominantes en la historia del tenis femenino, volverá también al torneo de dobles junto a su hermana Venus Williams, con quien construyó una de las asociaciones más exitosas que ha visto este deporte.

This is not a drill.@serenawilliams will compete in the 2026 ladies' singles at #Wimbledon as a wild card. pic.twitter.com/1vHnDEQ4xm — Wimbledon (@Wimbledon) June 21, 2026

La confirmación supone un nuevo paso en el regreso competitivo de Serena, quien no disputaba un cuadro individual desde el US Open de 2022. En aquella edición alcanzó la tercera ronda antes de caer frente a la australiana Ajla Tomljanovic. Aunque nunca anunció oficialmente su retiro, permaneció cerca de cuatro años alejada de la actividad profesional.

Su retorno comenzó recientemente en Londres durante el torneo de Queen’s, donde reapareció en dobles haciendo pareja con la canadiense Viktoria Mboko. La dupla logró imponerse en su estreno, aunque posteriormente tuvo que abandonar la competición debido a una lesión de rodilla sufrida por la jugadora canadiense.

Wimbledon recupera a una de sus grandes protagonistas

La presencia de Serena en individuales añade un elemento de expectativa a una edición que también contará con su participación junto a Venus en dobles.

La menor de las hermanas Williams acumula siete títulos individuales en Wimbledon, siendo el más reciente el conquistado en 2016. Su relación con el torneo londinense la convirtió durante años en una de las máximas referencias sobre césped y una de las jugadoras más exitosas en la historia del campeonato.

En los días posteriores a su regreso competitivo, Serena continuó sumando minutos en Europa. Esta semana volvió a competir en Berlín, donde formó pareja con la checa Karolina Muchova en el cuadro de dobles. Sin embargo, ambas quedaron eliminadas en la primera ronda del certamen.

La participación en Wimbledon representará su primera aparición en el cuadro individual del Grand Slam británico desde 2022. En aquella ocasión, su recorrido terminó en el debut tras caer ante la francesa Harmony Tan.

Con 23 títulos de Grand Slam en individuales, Serena continúa siendo la segunda tenista con más conquistas de este tipo en la historia, únicamente por detrás de la australiana Margaret Court.

Su regreso al All England Club ahora tendrá doble presencia: individuales y dobles, en una edición que volverá a reunir a una de las familias más reconocidas del tenis mundial.

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