Acusan a pareja de asesinar a un bartender en Georgia y arrojar sus restos desmembrados a un lago

Dos personas fueron acusadas de asesinato en Georgia tras ser señaladas de matar a un bartender y abandonar sus restos desmembrados en un lago, informaron las autoridades locales.

La Oficina del Sheriff del Condado de Douglas indicó que Mario Andre Barber, de 46 años de edad, y Brittany Amber Baker, de 42, fueron arrestados el lunes por el presunto homicidio de Jamal Rashad Parker, de 37 años.

La investigación comenzó después de que los restos humanos de Parker fueran encontrados en mayo en el embalse Dog River Reservoir, ubicado a unos 50 kilómetros de Atlanta.

La identidad de la víctima fue confirmada mediante pruebas de ADN, luego de que su padre se comunicara con las autoridades al reconocer tatuajes que coincidían con los de su hijo, según reportó el canal local WSB-TV.

De acuerdo con los investigadores, Parker habría sido asesinado dentro de una vivienda en Douglasville donde residía Baker. A finales del mes pasado, agentes fueron vistos retirando de la propiedad una sierra eléctrica y productos de limpieza como parte de las diligencias del caso.

Se desconoce la relación de la víctima con los acusados

Las autoridades no han precisado si la víctima mantenía una relación cercana con los acusados. Sin embargo, una campaña de recaudación de fondos creada por familiares señala que Parker habría sido atacado por personas “que conocía y en quienes confiaba”.

Barber y Baker comparecieron ante un tribunal el martes y se declararon inocentes. Ambos permanecen detenidos sin derecho a fianza.

“Quiero que sean castigados. Ni siquiera creo que una cadena perpetua sea suficiente”, declaró Charles Parker, padre de la víctima, a WSB-TV tras la audiencia judicial.

Además de trabajar como bartender en Ms. Icey’s Kitchen & Bar de Atlanta, Parker era músico y artista visual. En la página de recaudación de fondos creada para cubrir los gastos funerarios, familiares y amigos lo describieron como una persona de “alma y espíritu hermosos”, apasionada por la música, el arte y la creación de nuevas bebidas.

Las autoridades mantienen abierta la investigación y no han ofrecido más detalles sobre el móvil del crimen.

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