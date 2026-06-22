Familia demanda a varias empresas tras muerte de niño aplastado por un monumento en parque de Washington

Los padres de un niño de tres años que murió tras ser aplastado por un monumento en un parque del estado de Washington presentaron una demanda contra varias empresas vinculadas con el diseño y construcción de la estructura, alegando que el lugar no era “razonablemente seguro”.

Kaleb Ortega sufrió heridas fatales el 1 de abril en Rooks Park, ubicado en Walla Walla, al sur del estado y cerca de la frontera con Oregón.

Según la demanda obtenida por el Union-Bulletin, que fue presentada ante el Tribunal Superior del Condado de Walla Walla, el menor se encontraba en el parque junto a su padre y su hermana de cinco años cuando el monumento colapsó y cayó sobre él en cuestión de segundos.

Equipos de emergencia trasladaron al niño a un centro médico, donde posteriormente murió a causa de las lesiones.

El caso tuvo un impacto especialmente doloroso para la familia porque la madre del menor, Claudia García, trabajaba como enfermera en el mismo hospital y presenció la llegada de su hijo en ambulancia, una situación que, según la acción judicial, le generó un profundo daño emocional.

La estructura conmemorativa rendía homenaje al capitán Albert H. Rooks y al USS Houston CA-30. Tras el accidente, el parque permaneció cerrado durante dos semanas.

La demanda sostiene que una o varias de las empresas involucradas habrían incurrido en negligencia durante el diseño, instalación o mantenimiento del monumento, o que la estructura carecía de advertencias adecuadas sobre posibles riesgos.

Entre los demandados figuran Boulder Designs, Boulder Designs Franchising LLC, Border Magic, Builders FirstSource Inc, American Rock Products, Wenzel Nursery, Neil Binder, la comunidad marital Binder y Double T Construction Ltd.

La familia también reclama indemnización por daños emocionales derivados del impacto sufrido por el padre y la hermana del niño, quienes presenciaron el accidente, así como por el trauma experimentado por la madre en el hospital.

Hasta el momento, las empresas señaladas no han presentado respuestas públicas a la demanda.

En una campaña de recaudación de fondos creada tras la tragedia, familiares describieron a Kaleb como un niño alegre y activo que disfrutaba especialmente compartir tiempo con su hermana mayor.

Las autoridades del parque señalaron previamente que el cierre temporal del lugar buscó revisar las condiciones de seguridad y evitar que un hecho similar vuelva a ocurrir.

Sigue leyendo:

• Muere Sarah Beckstrom, soldado de la Guardia Nacional baleada en Washington D.C.

• Trump califica de “acto terrorista” el tiroteo contra soldados de la Guardia Nacional

• Cuáles son los países “de alto riesgo” que enfrentan revisiones de Green Card: son 19