Gritos, bocinazos y fútbol: cómo cuidar a perros y gatos durante los partidos del Mundial

El Mundial se vive con goles gritados, abrazos, saltos, discusiones frente al televisor y reuniones familiares que pueden terminar en fiesta. Para las mascotas, sin embargo, todo ese clima puede ser mucho menos divertido.

Perros y gatos no entienden que un grito de gol es una celebración. Para ellos, un ruido repentino, muchas personas en casa, bocinazos en la calle o fuegos artificiales pueden sentirse como una amenaza. Algunos se esconden. Otros tiemblan, jadean, ladran, maúllan, intentan escapar o se quedan paralizados.

Por eso, si en casa se vive el Mundial con intensidad, conviene preparar también a los animales. No se trata de dejar de festejar, sino de evitar que la mascota quede atrapada en medio del ruido sin un lugar seguro.

Preparar un refugio antes de que empiece el partido

La medida más simple es anticiparse. Antes del encuentro, conviene dejar disponible una habitación tranquila, lejos del televisor, los parlantes y la zona donde se reúnen los invitados.

Ese espacio puede tener su cama, una manta, agua, juguetes y, en el caso de los gatos, su arenero. También puede servir un transportador abierto, una caja o un rincón donde el animal ya se sienta cómodo. Lo importante es que no lo viva como castigo, sino como refugio.

Si la mascota elige esconderse, no hay que forzarla a salir. Sacarla de debajo de la cama, levantarla en brazos o llevarla al living para “que se acostumbre” puede aumentar el miedo.

Puedes ver: Dónde ver gratis los partidos del Mundial en Dallas: pantallas gigantes y ambiente latino

Cerrar puertas, ventanas y balcones

Durante los partidos, el ruido no siempre viene solo de la casa. En muchos barrios puede haber bocinazos, música, gritos desde otros departamentos o incluso fuegos artificiales.

Por eso es importante cerrar ventanas, puertas y balcones antes del partido. Una mascota asustada puede intentar escapar en segundos, incluso si normalmente no lo hace.

Si hay visitas, conviene avisarles que tengan cuidado al entrar o salir. En casas con patio o departamentos con balcón, la prevención es clave: un susto fuerte puede hacer que el animal actúe de forma inesperada.

Bajar el impacto del ruido

No siempre se puede controlar el entusiasmo de una familia mirando un partido, pero sí se puede reducir el ruido que llega a la mascota. Cerrar cortinas, bajar un poco el volumen del televisor, evitar parlantes demasiado fuertes y poner música suave en otra habitación pueden ayudar.

En algunos casos, el ruido blanco o una radio a bajo volumen puede tapar los sonidos más bruscos. La idea no es aislar completamente al animal, sino suavizar los cambios repentinos.

También ayuda mantener cierta rutina. Si la mascota come, duerme o sale a pasear a una hora habitual, conviene respetarlo en lo posible, aunque haya partido.

Señales de que tu mascota está asustada

Cada animal reacciona distinto. Un perro puede jadear, temblar, ladrar, buscar contacto constante, esconderse o caminar de un lado a otro. Un gato puede meterse debajo de la cama, dilatar las pupilas, bajar las orejas, esconder la cola, dejar de comer o mostrarse irritable.

En ambos casos, no conviene retarlos. El miedo no es desobediencia. Si el animal está asustado, gritarle o perseguirlo solo empeora el cuadro.

Lo mejor es hablarle con calma, darle espacio y permitirle quedarse en el lugar que eligió. Algunas mascotas buscan compañía; otras prefieren estar solas. Hay que respetar esa diferencia.

Puedes ver: Tiene 30 años y es récord mundial: el gato que desafía el paso del tiempo

Cuidado con la comida de las reuniones

Los partidos también suelen traer picadas, snacks, alcohol, salsas, chocolate, huesos o restos de comida sobre la mesa. Para las mascotas, eso puede ser otro riesgo.

Conviene mantener fuera de su alcance alimentos peligrosos, bebidas y envases. También hay que pedir a los invitados que no les den comida “por cariño”, especialmente si el animal tiene una dieta específica o suele tener problemas digestivos.

Cuándo consultar al veterinario

Si el miedo es muy intenso, si la mascota se lastima intentando escapar, si deja de comer por muchas horas o si cada partido se convierte en una crisis, conviene consultar al veterinario.

Algunos animales con ansiedad marcada pueden necesitar un plan específico. Existen estrategias de manejo, feromonas, entrenamiento gradual y, en ciertos casos, medicación indicada por un profesional. No se deben dar sedantes ni medicamentos humanos sin supervisión veterinaria.

Sigue leyendo:

Mundial 2026 en Estados Unidos: dónde ver todos los partidos por TV y streaming

Por qué los japoneses limpian el estadio después de un evento deportivo

Cómo proteger a tus mascotas de las garrapatas