La ola de calor se recrudece en Europa, dos niños muertos

El calor asfixiante que golpea el oeste de Europa, vinculado al cambio climático, se intensificó este lunes, especialmente en Francia, donde dos niños fueron hallados muertos dentro de un automóvil.

Se trata de la segunda ola de calor para millones de europeos en menos de un mes. Según el consenso científico, el cambio climático provocado por la actividad humana hace más intensos los fenómenos meteorológicos extremos.

El nuevo episodio, más duradero que el de mayo y que podría prolongarse hasta el fin de semana, recuerda a la ola de calor de agosto de 2003, que marcó Europa con más de 70,000 muertos durante sus dos semanas de duración.

Francia fue el epicentro este lunes, con temperaturas previstas entre 36 y 43ºC. El servicio meteorológico Météo France decretó la alerta roja, la máxima posible, en la mitad del país, donde viven más de 35 millones de habitantes.

La temperatura media en el país batió este lunes un récord para el mes de junio, al alcanzar los 29.2 °C, anunciaron los servicios meteorológicos.

Dos hermanos de 2 y 4 años fueron hallados muertos dentro del auto de su familia en Carpentras, en el sureste de Francia, y la principal hipótesis del deceso es “la ola de calor”, indicó la fiscal Hélène Mourges.

El domingo, tres personas mayores fallecieron en sus domicilios en el suroeste de Francia debido a las altas temperaturas, según las autoridades. Y otras trece se ahogaron durante el fin de semana en distintas partes del país.

Más de 1,300 de las 60,000 escuelas y centros de secundaria del país permanecieron cerrados este lunes, mientras que otros 4,000 ajustaron su horario, según el ministerio de Educación.

Sigue leyendo:

· Residentes del sur de California deben prepararse para ola de calor extremo

· Alerta climática: tormentas, inundaciones y olas de calor por el Súper El Niño

· Calor extremo y lluvias: pronóstico del clima esta semana en el sur de California