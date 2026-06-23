Acusan a conductor de moto acuática de causar accidente mortal bajo efectos del alcohol en Nueva York

Un hombre de 27 años fue arrestado después de ser acusado de provocar un accidente mortal entre motos acuáticas cerca de Randall’s Island, en Nueva York, que terminó con la muerte de una mujer de 26 años.

El detenido fue identificado como Yeisson Reyes-Rodriguez, residente de Passaic, Nueva Jersey, quien enfrenta cargos de homicidio involuntario en segundo grado y homicidio vehicular en segundo grado, según una denuncia penal reseñada por el New York Post.

De acuerdo con las autoridades, el hecho ocurrió alrededor de las 10:00 de la noche del sábado en el río Harlem.

Grupo regresaba en motos acuáticas cuando ocurrió el impacto

Según la investigación, Reyes-Rodriguez y otras cuatro personas habían permanecido en Randall’s Island escuchando música y consumiendo bebidas alcohólicas antes de emprender el regreso hacia Fort Lee, Nueva Jersey.

El grupo utilizó varias motos acuáticas para cruzar el río.

Las autoridades indicaron que Reyes-Rodriguez manejaba una de las embarcaciones acompañado por una mujer de 28 años. Otra moto acuática era conducida por un hombre de 26 años que llevaba como pasajera a la víctima fatal.

La denuncia sostiene que cuando uno de los conductores realizaba un giro para cambiar de dirección, la moto acuática operada por Reyes-Rodriguez impactó contra la otra embarcación.

La víctima fue hallada inconsciente en el agua

Tras el choque, las cuatro personas que viajaban en ambas motos acuáticas fueron expulsadas al agua.

La mujer de 26 años fue encontrada flotando e inconsciente. Posteriormente fue trasladada al Harlem Hospital, donde se confirmó su fallecimiento.

Documentos judiciales señalan que Reyes-Rodriguez se sometió a una prueba de alcoholemia alrededor de las 11:40 p.m., la cual arrojó un nivel de alcohol en sangre de 0,141%.

Según la denuncia, operar una moto acuática o cualquier vehículo con una concentración de alcohol igual o superior a 0,08% constituye una infracción.

Durante las entrevistas con investigadores, el acusado presuntamente afirmó haber consumido tres bebidas antes del regreso y también declaró que la oscuridad dificultaba la visibilidad al momento del accidente.

Reyes-Rodriguez compareció ante el tribunal y quedó detenido bajo una fianza de $25,000 dólares mientras continúa el proceso judicial.

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