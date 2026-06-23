Google celebra el récord de goles de Messi en mundiales con un Easter Egg especial

Google volvió a poner a Messi en el centro de la conversación digital con una celebración visible desde el buscador. Al escribir su nombre, aparece una animación con un balón girando, confeti celeste y blanco y el mensaje “Máximo goleador en la historia de los Mundiales”, un gesto con el que la compañía resaltó su nuevo récord en la Copa del Mundo.

Se trata de un “Easter Egg”, es decir, un contenido oculto que Google activa de manera puntual para eventos de gran relevancia global. La animación incluye la opción de repetirse y compartirse en plataformas como WhatsApp, Facebook, X, Gmail y Reddit.

El récord que motivó el homenaje digital

El origen de esta iniciativa está en el partido que Argentina disputó ante Austria en la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. En ese encuentro, Messi anotó un doblete que lo llevó a acumular 18 goles en Copas del Mundo, superando la marca del alemán Miroslav Klose, quien había cerrado su carrera mundialista con 16 goles en Brasil 2014.

Con ese resultado, Messi se convirtió oficialmente en el máximo anotador en la historia del torneo, una marca que Klose había sostenido durante más de una década. El jugador argentino llegó a esa cifra en 28 partidos a lo largo de su participación en distintas ediciones de la Copa del Mundo.

Millones de interacciones en pocas horas

Desde que Google activó la animación, los números de interacción crecieron de forma acelerada. La sorpresa acumuló más de 10 millones de reproducciones en sus primeras horas de activación, con registros que apuntan a que cerca de cuatro millones de usuarios repitieron la animación de manera activa.

La relevancia de Messi en los motores de búsqueda no es un fenómeno nuevo. En Qatar 2022, el entonces director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, confirmó que la final entre Argentina y Francia representó el mayor tráfico registrado en los 25 años de historia del buscador. El récord en el Mundial 2026 volvió a posicionar al jugador como uno de los temas más buscados en la plataforma a nivel global.

¿Por qué Google toma este tipo de decisiones?

Los “Easter Eggs” de Google no se activan de forma aleatoria. La compañía los reserva para efemérides, eventos históricos o figuras que generan un volumen de búsquedas inusualmente alto a nivel mundial. El hecho de que el buscador haya dedicado uno de estos recursos a un deportista en activo refleja el peso cultural y digital que Messi mantiene en la conversación global, más allá del ámbito estrictamente deportivo.

La animación sigue activa y puede verse escribiendo el nombre del jugador directamente en el buscador de Google desde cualquier dispositivo.

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