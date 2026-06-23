“House Of The Dragon 3” establece récord de puntuación en IMDb con el primer episodio

La espera terminó para los fanáticos del universo de “Game of Thrones”, pues la tercera temporada de la precuela “House of the Dragon” hizo su arribo a plataforma de HBO Max con un primer capítulo que mantuvo al público al filo de su asiento.

Prueba de su éxito entre la audiencia es el destacado puntaje que obtuvo en IMDb, la plataforma y base de datos en línea más grande que recolecta datos duros sobre cine, televisión y videojuegos.

De acuerdo con información recolectada por Infobae, el episodio titulado “Salt and Sea, Fire and Blood” (Sal y mar, Fuego y Sangre) alcanzó una puntuación de 9.4 sobre 10.

Esta cifra coloca al episodio como el mejor rankeado de toda la serie, honor que comparte con el capítulo 4 de la temporada anterior, el cual lleva por nombre “The Red Dragon and the Gold”.

Sin embargo, IMDb no ha sido la única plataforma en internet que ha servido como testigo del gran recibimiento que la producción de HBO ha recibido durante las primeras 48 horas desde su estreno. El sitio Rotten Tomatoes ha registrado una calificación de 95% en la tercera temporada de “House of the Dragon”.

Pese a esta elevada puntuación de la serie protagonizada por Emma D’Arcy y Olivia Cooke, “Game of Thrones” mantiene las calificaciones más elevadas dentro de la franquicia. Y es que, episodios como “Battle of the Bastards” y “The Winds of Winter”, registran un puntaje de 9.9 en IMDb cada uno.

La tercera temporada de “House of the Dragon” se estrenó el pasado 21 de junio y contará con emisiones semanales que concluirán el próximo 9 de agosto de 2026.

¿De qué trata el capítulo “Salt and Sea, Fire and Blood” de HOTD 3? (Sin spoilers)

La precuela de “Game of Thrones” arrancó su tercera temporada por todo lo alto con el episodio “Salt and Sea, Fire and Blood”. Este se caracterizó por mostrar un sangriento enfrentamiento que combina combate naval, lucha de cuerpo a cuerpo y la esperada participación de dragones.

Dicha batalla en el océano es resultado de las decisiones que Rhaenyra Targaryen y Alicent Tower tomaron al final de la temporada dos. A pesar de ello, ambas se mantienen alejadas del combate por causas de fuerza mayor.

Además de Emma D’Arcy y Olivia Cooke, el elenco de “House of the Dragon” está conformado por Matt Smith, Tom Glynn-Carney y Ewan Mitchell.

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