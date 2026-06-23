Juez en Minnesota frena a Trump y bloquea intento de pedir datos migratorios a Walz y Frey

El juez federal de Minnesota Patrick J. Schiltz rechazó los requerimientos emitidos por el Departamento de Justicia (DOJ) contra el gobernador Tim Walz y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, al considerar que no existía una justificación válida para solicitar información relacionada con la política migratoria del estado.

De acuerdo con la resolución, el Departamento de Justicia del gobierno del presidente Donald Trump no logró sustentar las solicitudes de información, que buscaban acceder a registros migratorios de distintas autoridades estatales y municipales.

Juez señala falta de fundamentos en las solicitudes

En su escrito, Schiltz sostuvo que el Departamento de Justicia enfrentó dificultades para explicar el motivo de las citaciones, al no poder presentar una razón plausible que justificara la emisión de los requerimientos.



El fallo también advierte que las acciones se habrían utilizado como una forma de presión hacia funcionarios demócratas de Minnesota en el contexto de la política migratoria.



Las órdenes fueron emitidas el pasado 20 de enero y estaban dirigidas a obtener documentos relacionados con la gestión migratoria en Minnesota, incluyendo registros de autoridades estatales y locales.

Entre los funcionarios señalados se encontraban Tim Walz y Jacob Frey, además de otros representantes del gobierno estatal y municipal.

Tensión política entre Minnesota y la Casa Blanca

El caso se desarrolló en medio de una creciente confrontación entre el gobierno federal y las autoridades de Minnesota, encabezadas por funcionarios demócratas.

La administración federal había acusado previamente al estado de presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos y comunidades migrantes, particularmente dentro de la comunidad somalí.

Este conflicto se intensificó en un contexto de operativos migratorios y redadas federales que derivaron en protestas y episodios de violencia, lo que elevó la tensión política a nivel nacional.

Reacciones tras el fallo judicial

Tras la decisión, el gobernador Tim Walz calificó el fallo como una “victoria para el estado de derecho” y la democracia en Estados Unidos.

Por su parte, el alcalde Jacob Frey aseguró en redes sociales que la investigación federal no respondía a motivos de justicia o seguridad, sino a un conflicto político.

También afirmó que citar a funcionarios por expresar las demandas de sus comunidades representa un ataque a los principios democráticos.

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