AOC le echa en cara a Trump haber convertido el Estanque Reflectante de Washington en un pantano

Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), congresista por Nueva York, le echó en cara al presidente Donald Trump haber convertido el Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln en un auténtico pantano donde gastó millones de dólares.

Después de llevar a cabo una restauración del sitio, la cual implicó una inversión de $14.8 millones de dólares, el área de 2,030 pies de largo por 167 pies de ancho donde se concentran aproximadamente 4.5 millones de galones de agua, la capa de pintura aplicada en el fondo comenzó a desprenderse dando paso al surgimiento acelerado de algas.

Aunque los opositores del magnate neoyorquino inicialmente pretendían responsabilizar a la empresa contratada por el gobierno de sobre una inadecuada restauración, durante el fin de semana las autoridades locales detuvieron a un grupo de personas a quienes se les acusa por presuntamente haber fraguado un plan para contaminar el Estanque Reflectante arrojándole químicos altamente corrosivos.

“Se trata de delitos muy graves relacionados con la destrucción de monumentos nacionales. ¡Años de cárcel!”, escribió el presidente Donald Trump en la plataforma Truth Social, el sábado por la mañana.

El Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln luce peor con respecto a como se encontraba antes de ser restaurado. (Crédito: Rahmat Gul / AP)

No obstante, bajo la óptica de AOC, la verdadera razón detrás del desafortunado fracaso de restauración ordenado por el mandatario de la nación radica en deficiente trabajo efectuado por el personal a cargo y debido al nulo conocimiento de quien se encargó de validarlo.

“Dijeron que tenían que volver a pintar la piscina, y ahora han convertido el lugar en un pantano. Lo han convertido en un verdadero pantano”, expresó la demócrata en un video publicado en redes sociales.

La demócrata irónicamente también intentó relacionar los recortes de la administración Trump con lo sucedido en el depósito de agua que hace lucir más al Monumento Lincoln.

“Cuando se recorta la financiación de la investigación científica, cuando realmente no se entiende nada de ciencia…”, expresó.

Derivado de la aparición de algas y la coloración verdosa que comenzó a imperar en el agua del estanque, algunas aves fueron encontradas muertas, situación que corrobora la toxicidad del líquido.

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