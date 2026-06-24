“Asesiné a mi novia”: tribunal de Florida reprodujo la escalofriante llamada al 911 de un hombre acusado de asesinato

Este martes, en un tribunal del condado de Hillsborough, se reprodujo un audio escalofriante mientras un juez negaba la fianza al hombre acusado de apuñalar mortalmente a su novia.

Los agentes respondieron a una llamada en una vivienda alrededor de las 3:15 p. m. del 19 de junio en la zona de Tuscan Loon Drive, en Palm River-Clair Mel.

Los registros judiciales revelan que, al llegar, Kyle Sánchez, de 35 años, abrió la puerta principal con los brazos, las piernas y los muslos cubiertos de sangre y una “grave laceración” en la mano derecha.

Al ser interrogado sobre lo sucedido, declaró que él y su novia “tuvieron una pelea con cuchillos” y que ella “no respiró durante aproximadamente un minuto”.

Posteriormente, los agentes encontraron a Amanda Roark, de 37 años, muerta en el lugar de los hechos. Tras una investigación más exhaustiva, Sánchez fue acusado de asesinato premeditado en primer grado con arma blanca.

Llamada al 911 reproducida en el tribunal

Sánchez compareció ante el tribunal para una audiencia de detención preventiva pocos días después del incidente, mientras la fiscalía reproducía dos llamadas al 911.

La primera llamada reveló el momento en que Roark le dijo a Sánchez: “Me estás matando… Me rompiste el dedo… Por favor, para”. Los fiscales afirman que la siguiente llamada se recibió unos 15 minutos después, cuando Sánchez confesó el crimen.

“¿Cuál es la emergencia, señor?”, preguntó la operadora del 911.

“Asesiné a mi novia”, respondió Sánchez en la llamada.

“¿Todavía tiene el arma de fuego consigo, o qué tipo de arma tiene?”

“Era un cuchillo, dos cuchillos”, dijo Sánchez.

Los documentos judiciales indican que la operadora del 911 finalmente le preguntó a Sánchez qué había sucedido, a lo que él respondió: “Hemos tenido discusiones en varias ocasiones, pero… perdí el control, tuve un impulso… un impulso muy violento y… simplemente agarré un cuchillo, eso fue lo que hice”.

Un detective testificó que Roark fue encontrada con 15 puñaladas en el cuello, el pecho, el brazo y las piernas. Según los informes, presentaba varias heridas defensivas en las manos, así como hematomas compatibles con haber sido inmovilizada durante el ataque.

La fiscalía reprodujo las imágenes de la cámara corporal del agente, que mostraban sangre en múltiples puntos del segundo piso. Un investigador incluso describió la escena del crimen como “traumática”.

“Había una gran cantidad de sangre cubriendo todo el segundo piso”, declaró un detective ante el tribunal. “Había sangre en el techo… el sofá era de color claro y estaba empapado de sangre”.

Sánchez permanecerá en prisión preventiva mientras se resuelve el caso, y hasta el momento la fiscalía no ha indicado si solicitará la pena de muerte.

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