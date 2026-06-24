Ciudadanos de EE.UU. en México recibieron más de $522 millones en remesas entre 2020 y 2025: Cemla

Mientras las remesas enviadas por trabajadores mexicanos desde Estados Unidos continúan siendo un pilar para millones de hogares en México, un nuevo análisis del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla) revela que también existe un flujo constante de transferencias dirigidas a ciudadanos estadounidenses que residen o permanecen temporalmente en territorio mexicano.

De acuerdo con un estudio elaborado por especialistas del Cemla y Grupo Elektra, entre 2020 y el tercer trimestre de 2025 se registraron 765,807 remesas recibidas por beneficiarios identificados como ciudadanos de Estados Unidos. En conjunto, estas transferencias sumaron 522.5 millones de dólares. El reporte señala que la cifra observada corresponde únicamente a una muestra de operaciones y estima que el monto real podría ser hasta el doble.

Esto, implicaría que las remesas recibidas por personas con identificación estadounidense en México habrían superado los 1,000 millones de dólares durante ese periodo.

Los investigadores explican que estas transferencias tienen características distintas a las remesas tradicionales que reciben los hogares mexicanos. Entre sus principales fuentes figuran pagos de pensiones, jubilaciones, beneficios del Seguro Social estadounidense, apoyos familiares y recursos enviados a estudiantes norteamericanos que cursan estudios en México.

Do you want to get rid of a large population of parasitic foreigners? End remittances to their home countries. Why should 300 billion dollars annually hemorrhage from our economy to prop up the economy of some shithole? @realDonaldTrump @JDVance — Steve Ferguson (@lsferguson) June 24, 2026

Un flujo estable pese a los cambios económicos

El análisis destaca que, salvo la afectación observada en 2020 por la pandemia de Covid-19, el número de remesas recibidas por ciudadanos estadounidenses en México se mantuvo notablemente estable. Entre 2021 y 2025, el promedio anual fue de aproximadamente 141,000 envíos. Además, el valor promedio de cada transferencia mostró una tendencia gradual al alza, alcanzando un promedio general de 682 dólares por operación, cifra considerablemente superior al promedio de las remesas que reciben los hogares mexicanos.

Los datos también muestran diferencias por género. El 52% de los envíos fueron recibidos por mujeres, aunque estas concentraron el 48.7% del monto total transferido. En términos de valor individual, las remesas dirigidas a hombres resultaron alrededor de 14% mayores que las recibidas por mujeres.

Según el Cemla, el aumento en el monto promedio de las transferencias podría estar relacionado con la necesidad de compensar la pérdida de poder adquisitivo derivada de la inflación y de la apreciación del peso frente al dólar registrada en los últimos años.

The last available data from 2021 shows over $100B was remitted overseas to countries like Mexico, India, China, etc. These nmbrs have exploded since Biden & Dems let over 20M illegals into this country. All while they were drawing taxpayer funded welfare. https://t.co/64PS1zJ6OA — Donna Dammit (@DonnaHo10419758) June 22, 2026

México mantiene liderazgo, pero pierde dinamismo regional

El estudio también analiza el comportamiento general de las remesas hacia México y advierte una desaceleración frente a otros países de América Latina. Aunque México sigue siendo el principal receptor de remesas de la región, el crecimiento de estos recursos ha sido menor que el observado en naciones como Guatemala, Honduras, Colombia, República Dominicana y El Salvador.

Al cierre de abril de 2026, el ingreso anualizado por remesas alcanzó $62,968 millones, por debajo del máximo histórico de $65,255 millones registrado en noviembre de 2024. De acuerdo con el Cemla, uno de los factores que explica esta moderación es la reducción de la población inmigrante mexicana residente en Estados Unidos durante la última década.

Contrario al grueso de los envíos que sostienen a millones de hogares mexicanos, estos recursos provienen principalmente de pensiones, jubilaciones, seguridad social y apoyos destinados a estudiantes norteamericanos en territorio azteca. Crédito: Rodrigo Sura | EFE

Mientras otros países latinoamericanos incrementaron significativamente su presencia migratoria, México registró una disminución cercana a 500,000 migrantes entre 2015 y 2024. Los especialistas subrayan que las remesas continúan siendo una fuente esencial de ingresos para millones de familias mexicanas.

Sin embargo, advierten que el país enfrenta el desafío de mantener su liderazgo regional en un entorno donde el crecimiento migratorio mexicano hacia Estados Unidos se ha ralentizado, mientras otras naciones aumentan tanto su población migrante como los recursos enviados desde el exterior.

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