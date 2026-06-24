Google Wallet ya es compatible con TSA PreCheck Touchless ID y viajar en avión nunca fue tan fácil

Si eres de los que pierde tiempo valioso buscando su identificación en la mochila justo cuando llegas al punto de seguridad del aeropuerto, Google tiene una noticia que te va a encantar. Google Wallet acaba de convertirse en la primera billetera digital del mundo en integrarse con el programa TSA PreCheck Touchless ID, una alianza que promete cambiar para siempre la forma en que los viajeros pasan por los controles de seguridad en los aeropuertos de Estados Unidos.

No es exageración. Es una actualización que, en términos prácticos, significa que podrás cruzar la línea de seguridad del aeropuerto usando únicamente tu rostro. Sin sacar el pasaporte, sin buscar tu boarding pass en papel y sin el estrés habitual de última hora. Solo tú, tu teléfono —y ni siquiera necesitas abrirlo— y las cámaras de reconocimiento facial de la TSA haciendo todo el trabajo.

Qué es el TSA PreCheck Touchless ID y cómo funciona con Google Wallet

Para entender el peso de esta actualización, hay que conocer primero qué es TSA PreCheck Touchless ID. Este programa de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) permite que los viajeros elegibles pasen por los controles de seguridad en carriles exclusivos donde la verificación de identidad se realiza mediante un simple escaneo facial, eliminando por completo la necesidad de presentar documentos físicos.

Hasta ahora, usar este sistema era un proceso bastante engorroso. Los pasajeros tenían que subir manualmente la información de su pasaporte en la aplicación de cada aerolínea por separado, lo que significaba repetir el proceso una y otra vez dependiendo con quién viajaran. La nueva integración de Google Wallet resuelve ese problema de raíz. Ahora basta con hacer el proceso una sola vez, y el sistema lo aplica automáticamente a cualquiera de las más de 100 aerolíneas que participan en el programa TSA PreCheck.

El flujo para activarlo es sencillo. Primero, el usuario debe crear un ID pass dentro de Google Wallet usando la información de su pasaporte. Luego, al hacer check-in para su vuelo y guardar el boarding pass en la app, aparecerá automáticamente un botón de “Get started” en el pase de abordar si el usuario es elegible. Al dar su consentimiento para compartir sus datos con la TSA, el sistema procesa la inscripción y, una vez confirmada, un indicador especial aparece sobre el boarding pass digital. Eso es todo. Cuando llegues al aeropuerto, ni siquiera necesitas abrir Google Wallet; las cámaras de reconocimiento facial de la TSA harán la verificación sin que toques tu teléfono.

Por qué esta integración es un antes y un después para los viajeros frecuentes

El impacto real de esta actualización se entiende mejor cuando piensas en la cantidad de fricciones que elimina de golpe. Actualmente, TSA PreCheck Touchless ID está disponible en 65 aeropuertos de todo Estados Unidos, lo que cubre una porción importante de los destinos más concurridos del país. Y con más de 100 aerolíneas participantes en el programa, la cobertura es bastante amplia para quienes viajan con regularidad.

Antes de esta integración, solo seis aerolíneas —Alaska, American, Delta, Hawaiian, Southwest y United— permitían guardar el pasaporte en su perfil para acceder a Touchless ID, y había que repetir el proceso con cada una de forma individual. Google Wallet cambia esa dinámica por completo, ofreciendo una solución centralizada que funciona con cualquier aerolínea participante desde una sola plataforma. Es el tipo de simplificación que se nota de inmediato cuando estás apurado en el aeropuerto.

Además, hay un componente de seguridad que no debe pasarse por alto. Toda la información del usuario se mantiene cifrada dentro de la aplicación, y los datos solo se comparten con la TSA en el momento exacto en que el usuario da su consentimiento explícito. No hay almacenamiento de información sensible en servidores externos ni transmisión de datos sin autorización. Google lo deja claro: tus datos viajan solo cuando tú lo decides.

La privacidad y la seguridad también viajan contigo

Uno de los mayores miedos que tienen los viajeros cuando se habla de tecnología biométrica y documentos digitales es el tema de la privacidad. ¿Quién tiene acceso a tus datos? ¿Qué pasa con tu foto? ¿Tu pasaporte digital está realmente seguro? Son preguntas válidas, y Google las responde directamente con el diseño de esta integración.

El ID pass que creas en Google Wallet no reemplaza tu documento físico, por lo que siempre es recomendable llevarlo contigo. Pero sí actúa como una capa adicional que agiliza el proceso de verificación sin comprometer la seguridad de tu información. La TSA, por su parte, utiliza un sistema de comparación facial que verifica tu identidad en tiempo real sin almacenar imágenes de forma permanente.

Lo que hace que esta colaboración sea especialmente relevante es que Google se adelantó a Apple, convirtiéndose en el primer proveedor de billetera digital en ofrecer esta funcionalidad. Eso es un indicador claro de hacia dónde va la industria de los viajes en los próximos años: menos papeles, menos fricciones y más tecnología integrada directamente en los dispositivos que ya llevamos en el bolsillo todos los días.

La actualización ya está en proceso de implementación y llegará de forma gradual a los usuarios de Google Wallet en las próximas semanas. Si tienes TSA PreCheck y vuelas con frecuencia por aeropuertos en Estados Unidos, este es exactamente el tipo de mejora que hace que la tecnología valga la pena en el día a día.

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