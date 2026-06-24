Ratas en NY mutaron genéticamente y son más resistentes a métodos de exterminio, revela estudio

La larga batalla entre los habitantes de Nueva York y sus infames poblaciones de ratas y ratones podría estar entrando en una nueva etapa. Un estudio reciente realizado por investigadores de la Universidad de Rutgers concluyó que estos roedores urbanos están desarrollando mecanismos biológicos y conductuales que les permiten resistir o evadir algunas de las estrategias más utilizadas para combatirlos.

La investigación, publicada en la revista científica Pest Management Science, analizó muestras de ADN de ratones domésticos y ratas noruegas capturadas en zonas urbanas de Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania y Washington D.C. Los resultados muestran que una proporción significativa de estos animales presenta mutaciones genéticas asociadas con la resistencia a los rodenticidas anticoagulantes, uno de los métodos de control más empleados en Estados Unidos.

Los científicos se enfocaron en el gen conocido como Vkorc1, relacionado con la capacidad de los roedores para sobrevivir a la exposición a determinados venenos. De acuerdo con los hallazgos, el 84% de los ratones analizados portaban al menos una mutación vinculada con resistencia a pesticidas, mientras que alrededor del 70% presentaba otras alteraciones genéticas que fortalecen esa capacidad. En el caso de las ratas, el 35% mostró una mutación específica relacionada con el mismo fenómeno.

Para los investigadores, estos resultados reflejan décadas de presión evolutiva provocada por el uso constante de sustancias químicas destinadas a eliminar las plagas urbanas.

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Mutant sewer rats spreading through major US cities as scientists discover disturbing DNA changes



Scientists have uncovered a disturbing change in both mice and rats infesting America's biggest cities, making the rodents harder to kill than ever before.? pic.twitter.com/0g7LLDgTaZ — News News News (@NewsNew97351204) June 24, 2026

Los ratones desarrollan resistencia y las ratas perfeccionan su supervivencia

Según explicó Jin-Jia Yu, autor principal del estudio, los ratones parecen haberse adaptado con mayor rapidez debido a su comportamiento exploratorio. Su tendencia a consumir alimentos desconocidos, incluidos cebos envenenados, habría favorecido la supervivencia de aquellos individuos con características genéticas capaces de resistir los pesticidas.

Las ratas, por su parte, siguen una estrategia diferente. Aunque también presentan algunas mutaciones asociadas a la resistencia química, los investigadores encontraron evidencia de que han desarrollado una notable capacidad para evitar trampas físicas.

Registros de video obtenidos durante el estudio muestran que muchas ratas logran identificar y esquivar trampas de resorte o adhesivas durante días e incluso semanas. En algunos casos, los animales evitaron activarlas después de cientos de oportunidades de contacto. Esta conducta refuerza la reputación de las ratas como uno de los animales urbanos más cautelosos y adaptables del planeta, particularmente en ciudades densamente pobladas como Nueva York.

Expertos recomiendan nuevas estrategias de control

Los investigadores advierten que depender exclusivamente de los rodenticidas podría resultar cada vez menos efectivo y generar consecuencias ambientales no deseadas. Cuando los roedores resistentes consumen veneno y sobreviven, las sustancias tóxicas pueden acumularse en sus organismos y llegar a depredadores urbanos como aves rapaces, coyotes y otros animales que se alimentan de ellos. Estudios previos han detectado rastros de estos compuestos en diversas especies silvestres.

Además del impacto ecológico, los especialistas recuerdan que las poblaciones de ratas y ratones representan un problema de salud pública debido a que pueden contaminar alimentos, dañar edificios e infraestructura y transmitir enfermedades o parásitos.

Ante este panorama, los autores recomiendan una estrategia integral basada en la prevención. Entre las medidas sugeridas figuran sellar puntos de acceso a edificios, mejorar la gestión de residuos, reducir fuentes de alimento disponibles para los roedores, modificar hábitats urbanos favorables para su reproducción y utilizar trampas de manera selectiva.

Para los expertos, comprender cómo evolucionan estas especies será clave para diseñar métodos de control más eficaces en el futuro. Mientras tanto, la llamada “guerra contra las ratas” en Nueva York continúa, con unos adversarios que parecen adaptarse cada vez mejor a la vida en la gran ciudad.

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