Trump confirma asistencia a cumbre de la OTAN en Turquía pero recrudece críticas a España

El presidente Donald Trump, confirmó que asistirá a la próxima cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que se celebrará en Turquía, una decisión que, según afirmó, responde principalmente a su relación con el mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan.

Durante una comparecencia en Washington junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, Trump aseguró que aceptó la invitación por respeto a Erdogan y sugirió que probablemente no habría tomado la misma decisión si otro líder estuviera al frente de la organización del encuentro. “El presidente Erdogan me llamó personalmente para pedirme que Estados Unidos estuviera presente. Voy por respeto a él”, declaró Trump, quien además describió al mandatario turco como “un gran líder” y una figura de fuerte influencia regional.

Las declaraciones se produjeron en un contexto marcado por las tensiones dentro de la alianza atlántica tras la reciente confrontación entre Estados Unidos e Irán, un episodio que ha generado diferencias entre Washington y varios de sus socios europeos.

President Trump Participates in a Meeting with the Secretary General of NATO https://t.co/yv4NgFwzI4 — The White House (@WhiteHouse) June 24, 2026

Trump intensifica sus reproches contra España y aliados europeos

Durante el encuentro, Trump dirigió duras críticas hacia España y otros aliados de la OTAN, cuestionando tanto sus niveles de inversión en defensa como su disposición a respaldar operaciones militares estadounidenses.

El mandatario estadounidense calificó a España como un “desastre” dentro de la alianza y acusó al gobierno español de no asumir suficientes responsabilidades en materia de seguridad colectiva.

Según Trump, Madrid mantiene una postura insuficiente respecto al financiamiento militar y también mostró reservas sobre la cooperación brindada durante la reciente crisis con Irán. Las críticas se extendieron a países como Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, a los que reprochó haber limitado en determinados momentos el apoyo logístico solicitado por Washington.

Las declaraciones reflejan una de las principales exigencias de Trump hacia los miembros de la OTAN: aumentar significativamente sus presupuestos de defensa para reducir la dependencia de Estados Unidos en materia de seguridad.

.@SecGenNATO: "I really want to make clear how important it is what you are doing on Iran. This is, first of all, about the nuclear capability Iran was basically getting its hands on?and it would have been a threat to the region. It would've been a threat to the whole world." pic.twitter.com/LhDJF1Manr — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 24, 2026

Rutte duda que España alcance las metas militares sin aumentar el gasto

Por su parte, Mark Rutte reconoció que mantiene diferencias con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, respecto a la manera en que España pretende cumplir los objetivos de capacidad militar acordados dentro de la alianza.

El dirigente de la OTAN expresó dudas sobre la posibilidad de que Madrid alcance esas metas destinando alrededor del 2.2% de su Producto Interno Bruto a defensa, como sostiene el gobierno español.

La OTAN acordó que sus miembros incrementen progresivamente sus inversiones en seguridad hasta alcanzar un objetivo equivalente al 5% del PIB para 2035. De ese porcentaje, el 3.5% correspondería al gasto militar directo y el 1.5% restante a inversiones relacionadas con seguridad e infraestructura estratégica.

Aunque Rutte destacó que España se comprometió formalmente a cumplir con los objetivos de capacidad de la organización, admitió que no comparte la evaluación de Sánchez sobre el nivel de recursos necesarios para lograrlo. Al mismo tiempo, el secretario general defendió la cooperación de los aliados europeos durante la crisis con Irán y respondió a los cuestionamientos de Trump señalando que los casos de negativa a facilitar bases militares fueron excepcionales.

Según explicó, miles de operaciones aéreas estadounidenses continuaron realizándose desde instalaciones europeas, lo que demuestra que la colaboración general dentro de la alianza sigue siendo sólida pese a las diferencias políticas surgidas en los últimos meses.

La próxima cumbre de la OTAN en Turquía reunirá a los 32 países miembros de la alianza y se perfila como un escenario clave para discutir el aumento del gasto militar, la seguridad europea y el papel de Estados Unidos dentro del bloque.

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