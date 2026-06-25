Daniel Noboa se reúne en Nueva York con Kristi Noem para fortalecer el “Escudo de las Américas”

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reunió en Nueva York con la enviada especial para la iniciativa Escudo de las Américas, Kristi Noem, en el inicio de una nueva visita oficial a Estados Unidos centrada en reforzar la cooperación bilateral en materia de seguridad y ampliar el respaldo internacional para combatir al crimen organizado que opera en territorio ecuatoriano.

De acuerdo con la Presidencia de Ecuador, el encuentro estuvo enfocado en fortalecer los mecanismos de coordinación entre ambos países y otros aliados estratégicos para enfrentar a las organizaciones criminales transnacionales, consideradas por el gobierno de Noboa como una de las principales amenazas para la estabilidad del país.

Durante la reunión, ambas delegaciones revisaron el avance del programa Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por la administración del presidente Donald Trump para coordinar esfuerzos regionales contra los cárteles del narcotráfico, las pandillas y otras estructuras del crimen organizado. El mecanismo reúne actualmente a doce países de América Latina y el Caribe que participan en acciones conjuntas de seguridad y cooperación.

Asimismo, Noboa y Noem analizaron las posibilidades de apoyo derivadas del Decreto Ejecutivo 424, firmado el pasado 18 de junio, mediante el cual el gobierno ecuatoriano estableció un marco legal que permite recibir asistencia internacional para enfrentar el conflicto armado interno declarado contra las organizaciones criminales.

Junto a Kristi Noem, @EnvoyNoem, Enviada Especial para el Escudo de las Américas dialogamos para fortalecer la cooperación entre nuestros países y seguir impulsando acciones conjuntas que contribuyan a la seguridad, el desarrollo y el bienestar de las familias ecuatorianas. ?? ?? pic.twitter.com/SKDKo7zmVO — Presidencia Ecuador ?? (@Presidencia_Ec) June 25, 2026

El decreto abre la puerta a mayor cooperación internacional

Según el Ejecutivo ecuatoriano, el decreto autoriza la coordinación entre las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los Estados cooperantes para ejecutar operaciones destinadas a proteger la soberanía, la integridad territorial y la seguridad nacional frente a los grupos delictivos. La normativa también contempla beneficios jurídicos para militares, policías y civiles que participen en las operaciones relacionadas con el conflicto armado interno, incluyendo la posibilidad de indultos, reducción o conmutación de penas bajo determinadas circunstancias.

Además, el documento establece que el personal extranjero perteneciente a países cooperantes que participe en estas acciones podrá contar con inmunidad conforme a los tratados y acuerdos internacionales suscritos por Ecuador.

La Presidencia señaló que el objetivo es fortalecer las capacidades del Estado mediante una mayor colaboración con gobiernos aliados y organismos internacionales para contener el avance del crimen organizado.

La seguridad domina la agenda de Noboa en Estados Unidos

La reunión con Noem ocurre apenas unos días después de la visita que Noboa realizó a Washington, donde sostuvo encuentros con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en el Pentágono, así como con Stephen Miller, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

Esas reuniones también estuvieron orientadas a profundizar la cooperación bilateral contra el narcotráfico y las redes criminales transnacionales, consideradas por ambos gobiernos como una amenaza regional.

Además de los encuentros oficiales, la agenda del mandatario ecuatoriano en Nueva York contempla reuniones con integrantes de la comunidad migrante ecuatoriana y con potenciales inversionistas interesados en proyectos estratégicos para Ecuador.

El viaje representa la cuarta visita oficial de Noboa a Estados Unidos en lo que va del año y refleja la prioridad que su administración ha otorgado a la cooperación internacional como parte de su estrategia de seguridad. La ofensiva diplomática ocurre mientras Ecuador continúa enfrentando una grave crisis de violencia. Desde 2024 el país permanece bajo la declaratoria de conflicto armado interno y ha mantenido sucesivos estados de excepción para combatir a más de una veintena de organizaciones criminales vinculadas principalmente al narcotráfico.

Pese a esas medidas, las cifras oficiales muestran que 2025 cerró como el año más violento en la historia reciente del país, con 9,235 homicidios registrados, lo que mantiene la presión sobre el gobierno de Noboa para fortalecer las alianzas internacionales y ampliar la cooperación en materia de seguridad.

Sigue leyendo: