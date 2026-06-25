Jaguar Type 01 debutará en Nueva York en octubre de 2026

Las cartas ya están sobre la mesa para uno de los lanzamientos más esperados de Jaguar. La firma británica confirmó que el Type 01, el modelo que encabezará su transformación hacia una gama completamente eléctrica, tendrá su estreno mundial en octubre de 2026 en la ciudad de Nueva York.

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Para la marca, este vehículo representa mucho más que un nuevo producto. Se trata de la primera gran muestra de una estrategia que busca reposicionar a Jaguar dentro del segmento premium de los autos eléctricos y competir directamente con fabricantes que hoy dominan ese espacio.

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Un modelo llamado a definir el futuro de Jaguar

La expectativa alrededor del Type 01 viene creciendo desde que la compañía mostró el prototipo Type 00 a finales de 2024. Aquella propuesta generó opiniones encontradas entre los aficionados y especialistas del sector.

Mientras algunos destacaron la audacia de su diseño y el cambio de rumbo de la marca, otros cuestionaron tanto la estética como la decisión de abandonar definitivamente los motores de combustión. Pese a ello, Jaguar considera que la conversación generada ha servido para aumentar el interés por el proyecto.

Desde la dirección de Jaguar Land Rover han transmitido confianza respecto al potencial comercial del nuevo modelo. La compañía sostiene que el Type 01 será uno de los vehículos más innovadores jamás desarrollados por la marca.

Nueva York, un escenario estratégico

La elección de Nueva York tampoco parece responder al azar. Estados Unidos será uno de los mercados más importantes para esta nueva etapa de Jaguar y la ciudad ofrece una plataforma ideal para captar la atención global.

El Jaguar Type 01. Crédito: Jaguar. Crédito: Cortesía

Además de ser uno de los principales centros del lujo y la tecnología, la Gran Manzana proporciona una vitrina internacional capaz de amplificar el impacto de cualquier lanzamiento de gran relevancia. Jaguar ya adelantó que prepara una presentación especial, aunque todavía mantiene bajo reserva la mayoría de los detalles.

Las primeras informaciones sobre el Type 01 apuntan a un gran turismo eléctrico de generosas dimensiones. Tendrá cerca de 5.2 metros de largo y una distancia entre ejes de aproximadamente 3.2 metros, cifras que lo sitúan entre los modelos más exclusivos de su categoría.

Su propuesta visual incluirá una carrocería de líneas fluidas, llantas de 23 pulgadas y puertos de carga ubicados en ambos lados delanteros, una solución pensada para facilitar las recargas.

En materia de prestaciones, Jaguar apunta muy alto. El modelo utilizará tres motores eléctricos capaces de desarrollar más de 986 caballos de fuerza y alrededor de 959 libras-pie de torque. Con esas cifras, el vehículo entrará en el territorio de los eléctricos de alto desempeño.

Jaguar Type 01. Crédito: Jaguar. Crédito: Cortesía

Autonomía para competir entre los mejores

Otro de los puntos fuertes será la batería, que rondará los 120 kWh de capacidad. Según las estimaciones preliminares, el Type 01 podrá recorrer unas 400 millas con una sola carga bajo el ciclo EPA, equivalentes a cerca de 644 kilómetros.

También contará con compatibilidad para carga ultrarrápida de 350 kW, una característica clave para reducir los tiempos de espera durante viajes largos.

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