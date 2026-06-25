Lionel Richie es hospitalizado de urgencia tras marearse en pleno concierto en Minnesota

El cantante Lionel Richie, de 77 años, fue trasladado a un hospital la noche del miércoles 24 de junio después de sentirse indispuesto en el escenario durante el concierto inaugural de su gira conjunta con Earth, Wind & Fire. El incidente ocurrió en el Grand Casino Arena de St. Paul, Minnesota, cuando Richie se vio obligado a acortar su presentación.

El momento de mayor preocupación para los asistentes llegó cuando el artista, mientras interpretaba su emblemático éxito “Dancing on the Ceiling”, optó por sentarse en una plataforma del escenario.

Richie confesó a su público que se sentía “mareado” y utilizó su característico sentido del humor para aliviar la tensión: “Lo que he aprendido en mis años en este negocio es que, cuando te sientas mareado, siéntate. Y cuando te sientas raro contigo mismo, ¡siéntate!”

El cantante bromeó diciendo que era la primera vez en la historia que interpretaba “Dancing on the Ceiling” sentado, calificando la situación como una “mala señal”.

Traslado al hospital

Tras esa actuación, Richie logró interpretar una canción más, “Three Times a Lady”, mientras tocaba el piano y aún sentado, antes de anunciar un intermedio no programado y abandonar el escenario. La banda permaneció en el escenario durante unos 15 minutos, mientras el público esperaba casi 40 minutos para recibir noticias sobre la continuación del espectáculo.

Finalmente, fue el saxofonista Dino Soldo quien salió a dar la noticia a los asistentes: “Lamentablemente, Lionel no se encuentra bien. No podrá continuar con el espectáculo. Habrá más información próximamente. Gracias por su paciencia y comprensión” .

Según informes de medios como TMZ y Page Six, Richie fue atendido por paramédicos entre bastidores y trasladado en ambulancia a un hospital local en la zona de St. Paul como medida preventiva. El baterista de Earth, Wind & Fire, John Paris, declaró al Minnesota Star Tribune que el cantante no había mostrado señales de enfermedad antes de subir al escenario y que, al parecer, estaba “un poco deshidratado” .

La gira “Sing a Song All Night Long”, que cuenta con 26 fechas por Norteamérica y la próxima actuación estaba programada para el viernes en Chicago, se encuentra ahora en el aire mientras se esperan noticias oficiales sobre el estado de salud del artista.

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