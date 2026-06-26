Hyundai y Kia desarrollan una tecnología que desinfecta el aire dentro del vehículo

La carrera tecnológica en la industria automotriz ya no se limita a baterías, autonomía o conducción autónoma. Hyundai y Kia han puesto la atención en otro aspecto que podría cobrar cada vez más importancia en los próximos años, la calidad sanitaria del ambiente dentro del vehículo.

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Las compañías surcoreanas presentaron una tecnología experimental llamada Plasma Care UVC, una solución diseñada para reducir la presencia de microorganismos en el aire de la cabina incluso cuando hay personas a bordo.

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Se trata de una propuesta diferente a los sistemas de purificación tradicionales que actualmente equipan muchos vehículos.

Una luz especial para combatir microorganismos

El desarrollo se basa en el uso de radiación Far-UVC, una variante de la luz ultravioleta que opera entre los 200 y 230 nanómetros. Según Hyundai y Kia, este rango permite actuar sobre bacterias y virus sin penetrar las capas profundas de la piel ni afectar los ojos de la misma manera que otras tecnologías UVC convencionales.

La idea es intervenir directamente sobre los microorganismos que circulan en el ambiente interior del vehículo, en lugar de limitarse a filtrar o tratar el aire mediante otros métodos.

Además de contribuir a la higiene de la cabina, el sistema podría ayudar a disminuir olores asociados a la acumulación de bacterias, algo especialmente útil en taxis, vehículos de reparto, transporte escolar y futuros servicios de movilidad autónoma.

Interior del Hyundai IONIQ 3. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

Un reto complejo dentro de un espacio reducido

Llevar esta tecnología al interior de un automóvil implicó superar varios desafíos. El espacio disponible es limitado, los componentes electrónicos son numerosos y los ocupantes permanecen muy cerca de la fuente de irradiación.

Para resolver estas dificultades, los ingenieros desarrollaron una lámpara de plasma específica acompañada por sistemas de control óptico y soluciones orientadas a optimizar el consumo energético.

También se trabajó para garantizar un funcionamiento estable frente a vibraciones, cambios de temperatura y las exigencias del uso cotidiano.

Resultados prometedores en laboratorio

Las marcas aseguran que el proyecto ha sido sometido a diversas pruebas junto a centros de investigación y laboratorios especializados de Corea del Sur.

Uno de los ensayos realizados por el Korea Testing Laboratory mostró una reducción del 96.8% de virus suspendidos en el aire después de 30 minutos de funcionamiento dentro de una cámara que reproducía el volumen de una cabina vehicular.

Por otro lado, un estudio desarrollado junto con la Universidad Nacional de Seúl registró una eliminación del 99.9% de determinadas bacterias asociadas a la neumonía en apenas 30 segundos de exposición. Tras un minuto, la eliminación fue total bajo las condiciones analizadas.

Interior del Kia EV4 Fastback. Crédito: Kia. Crédito: Cortesía

También fue probado en un vehículo real

La investigación no se quedó únicamente en ambientes controlados. Hyundai y Kia instalaron el sistema en un Kia PV5 para evaluar su rendimiento en condiciones más cercanas a la realidad.

Según los resultados obtenidos junto con el Instituto Coreano de Tecnología Automotriz, la tecnología consiguió eliminar el 99.9% de bacterias E. coli después de 40 minutos de irradiación.

Pese a estos avances, Plasma Care UVC todavía no está listo para llegar a los concesionarios. El proyecto continúa en fase de desarrollo y deberá superar nuevas etapas de validación, certificación y aprobación regulatoria antes de convertirse en una tecnología comercial.

Si finalmente supera todos esos procesos, podría encontrar un lugar importante en la próxima generación de vehículos destinados al transporte de pasajeros, la logística urbana y los servicios de movilidad autónoma, donde mantener un entorno limpio podría convertirse en una característica tan valorada como la seguridad o la eficiencia.

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