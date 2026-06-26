Messi será suplente en el partido de Argentina contra Jordania

Argentina afrontará su último compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026 con una decisión que cambia el foco habitual del equipo: Lionel Messi no será titular frente a Jordania. El capitán albiceleste comenzará el encuentro desde el banco de suplentes, según confirmó este viernes el seleccionador Lionel Scaloni antes del duelo programado en el estadio AT&T de Arlington.

La selección argentina ya tiene asegurado el liderato del grupo J y también conoce a su próximo rival en la ronda de dieciseisavos de final: Cabo Verde. En ese contexto, el cuerpo técnico optó por administrar esfuerzos antes del inicio de la fase eliminatoria de un torneo que, bajo el nuevo formato de 48 equipos, exige una mayor carga de partidos en menos tiempo.

Durante la conferencia previa al partido, Scaloni dejó una de las noticias más relevantes de la jornada al responder directamente sobre la situación del capitán argentino.

“Leo va a ir al banco”, afirmó el entrenador ante una consulta realizada por el periodista Enrique Macaya. Luego agregó: “Le contesto porque es usted, la segunda pregunta que me ha hecho (sobre el equipo titular) me la guardo. Leo va a arrancar después”.

Argentina administra cargas antes de los cruces

La decisión llega después de un inicio de torneo sobresaliente para Messi. El delantero argentino, que cumplió 39 años recientemente, anotó los cinco goles de la selección en los dos primeros partidos del Mundial y alcanzó una marca histórica.

Con esas anotaciones, el atacante llegó a 18 goles en Copas del Mundo y se convirtió en el máximo goleador histórico del torneo. Primero igualó el registro de 16 tantos de Miroslav Klose tras firmar un triplete frente a Argelia y luego superó definitivamente esa cifra en la victoria por 2-0 ante Austria.

Además del récord goleador, Messi acumula 201 partidos con Argentina y alcanzó los 28 encuentros disputados en Mundiales, una cifra récord dentro de la competición.

También logró marcar en seis participaciones consecutivas en Copas del Mundo, registro que comparte únicamente con Just Fontaine y Jairzinho.

?#FIFAWorldCup Rival confirmado para el duelo de dieciseisavos de final ?



?? Argentina enfrentará a Cabo Verde el próximo viernes 3 de julio desde las 19 en Miami. ?? pic.twitter.com/Oq7bCYva5O — ?? Selección Argentina ??? (@Argentina) June 27, 2026

El camino hacia los dieciseisavos ya tiene destino

El encuentro contra Jordania tendrá un valor competitivo menor para Argentina en términos de clasificación, aunque servirá para ajustar piezas antes de los cruces directos.

Jordania, que disputa su primer Mundial, perdió sus dos compromisos anteriores y llega sin opciones de alterar el destino del grupo. Del otro lado, Argentina ya piensa en el siguiente reto.

El próximo viernes 3 de julio, la vigente campeona del mundo enfrentará a Cabo Verde en Miami por un lugar en los octavos de final. Si consigue avanzar, el calendario comprimido del torneo obligaría a disputar hasta cinco partidos en apenas 17 días rumbo a una hipotética final prevista para el 19 de julio.

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