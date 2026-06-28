Banda de presuntos ladrones arrestada en el condado de Orange

Una banda de presuntos ladrones, supuestamente vinculada a una serie de robos en residencias del condado de Orange, fue arrestada la semana pasada por oficiales del Departamento de Policía de Irvine (IPD).

Seis sospechosos se encuentran bajo custodia de las autoridades por presuntamente estar relacionados con más de diez robos en viviendas de la ciudad de Irvine.

En un comunicado de prensa, el IPD publicó la identidad de los miembros adultos de la banda de hurtos en viviendas, y mantuvo bajo reserva los nombres de cuatro adolescentes:

Andrés Zárate , de 32 años, de Bellflower.

, de 32 años, de Bellflower. Darlyn Alejandra Acosta Serrano , de 32 años, de Huntington Beach.

, de 32 años, de Huntington Beach. Una joven de 17 años de Huntington Beach.

de Huntington Beach. Tres adolescentes de 17 años, todos de Los Ángeles.

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De acuerdo con el IPD, se cree que el grupo delictivo es responsable de más de 10 robos en viviendas en el área de Irvine durante el último año.

“Gracias a una exhaustiva vigilancia y a la recopilación de pruebas, los detectives identificaron a los sospechosos implicados“, informó el Departamento de Policía de Irvine en su comunicado.

Los oficiales del IPD llevaron a cabo el 24 de junio operativos de detención en las localidades de Huntington Beach, en el condado de Orange, así como en Bellflower y en la ciudad de Los Ángeles, donde localizaron y arrestaron a los seis presuntos ladrones.

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Se informó que los detectives continuarán analizando las pruebas para determinar si el grupo delictivo puede estar relacionado con otros delitos.

El IPD dijo al periódico “Los Angeles Times” que se investiga si los seis presuntos ladrones llevan a cabo sus robos por su cuenta o si forman parte de una organización delictiva más grande.

“Hay muchas personas relacionadas con este caso, pero creemos que son los principales sospechosos responsables de estos robos. Aún existe la posibilidad de que haya más implicados“, declaró el portavoz del Departamento de Policía de Irvine, Ziggy Azarcon.

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“Estamos comprometidos con la seguridad de nuestra comunidad. Esta exitosa investigación envía un mensaje claro a todos: el crimen no será tolerado aquí”, expresó el jefe del IPD, Michael Kent.

“Contamos con la tecnología, los recursos y la experiencia necesarios para encontrar a quienes cometen delitos en Irvine y garantizar que rindan cuentas ante la justicia”, agregó.

Si alguna persona tiene información relacionada con el caso de los ladrones, debe comunicarse con el detective Guzmán a través del correo electrónico XGuzman@cityofirvine.org.

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