Eiza González contó cómo manejó el rechazo en Hollywood al inicio de su carrera

Tras más de una década abriéndose camino en la industria cinematográfica de Estados Unidos, Eiza González se ha consolidado como uno de los rostros latinos más importantes de Hollywood.

Con participaciones en más de 20 producciones en inglés —como “Baby Driver”, “I Care a Lot” y la serie “The 3 Body Problem”—, la actriz protagonizó la más reciente portada de la revista Vogue, espacio donde se sinceró sobre los duros obstáculos, las críticas y el rechazo constante que enfrentó en sus inicios tras decidir empezar de cero fuera de México.

En la conversación con la revista, González compartió una profunda reflexión sobre cómo logró cambiar su percepción ante la falta de reconocimiento al inicio de su carrera.

“Con el tiempo entendí que ser pasada por alto era, en realidad, un superpoder. Porque cuando nadie está mirando, tienes la oportunidad de trabajar en silencio, de desarrollar tu oficio, de construir algo sólido sin depender de la validación externa”, explicó.

A pesar de que ser subestimada resultó en momentos emocionalmente devastadores, la actriz asegura que estas experiencias la obligaron a profundizar en su identidad y fortaleza.

A lo largo de los años, debió lidiar con constantes juicios externos sobre sus capacidades. “Me han juzgado por si era lo suficientemente talentosa, lo suficientemente bonita o lo suficientemente adecuada para algo”, confesó.

No obstante, destacó que factores como la pasión, la disciplina, la perseverancia y el corazón son atributos que nadie puede medir desde fuera, y fueron precisamente los que definieron su trayectoria.

Consciente de su posición actual, González evalúa con lupa cada personaje que acepta, cuidando siempre la representación de la comunidad latina y manteniendo un fuerte vínculo con sus raíces. Su meta actual va más allá de acumular roles de peso; busca abrir puertas para que más talento latino encuentre espacios justos en la industria estadounidense.

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