Horóscopo de hoy para Capricornio del 28 junio de 2026

Volverán temas del pasado y sentirás la necesidad de dar un cierre digno a aquello que quedó inconcluso, sobre todo si está vinculado con asuntos familiares o del hogar. Si hubo rispideces con algún pariente, ahora estarás dispuesto a examinar la situación y rectificar.

Horóscopo de amor para Capricornio Es fácil perder el control, ser irracional, perder el control en un momento y contestarle a tu pareja con un lenguaje abusivo, de lo que te arrepentirás más tarde. Ellos entenderán si te disculpas y explicas que no te sientes bien y si no estás seguro de cómo te sientes, tomate un tiempo libre, retírate y relájate con un buen libro.

Horóscopo de dinero para Capricornio No puedes encontrar la manera adecuada para hacer lo mejor con tus transacciones. No importa lo que hagas, tus inversiones tienden a tener pérdidas.Por supuesto, los resultados positivos no pueden forzarse, así que no trates de salirte con la tuya. Sería equivocado comprar cosas para consolarte, puedes acabar con los bolsillos vacíos.