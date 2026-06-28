Tres bomberos murieron mientras combatían un incendio forestal entre Utah y Colorado

Tres bomberos murieron el sábado mientras participaban en las labores de respuesta al incendio Snyder, un incendio forestal que afecta áreas ubicadas entre Utah y Colorado, informaron autoridades del Servicio Forestal de Estados Unidos.

Además de las víctimas fatales, otros dos integrantes del equipo de respuesta reciben tratamiento por lesiones por quemaduras.

En un comunicado difundido durante la madrugada del domingo, las autoridades señalaron que la prioridad inmediata es brindar apoyo a familiares, amigos y compañeros de las víctimas.

También destacaron la “valentía, dedicación y sacrificio” de los bomberos fallecidos.

El incendio comenzó en Utah y se expandió hacia Colorado

El incendio se originó la mañana del sábado bajo el nombre de Snyder Mesa Fire en el este de Utah, dentro del condado Grand.

Posteriormente cruzó hacia Colorado, donde se unió a otros focos menores —identificados como Jones Fire y Knowles Fire— en el condado Mesa, formando el actual Snyder Fire.

Ante el avance del fuego, el gobernador de Colorado, Jared Polis, emitió una declaración de emergencia por desastre.

Más de 28,000 acres afectadas y sin contención

Las autoridades informaron que el incendio Snyder había consumido aproximadamente 28,000 acres y permanecía con 0% de contención.

La situación obligó a emitir advertencias de evacuación para comunidades pequeñas del condado Mesa.

El Snyder Fire forma parte de varios incendios activos que afectan la región de Four Corners.

Entre ellos figura el Cottonwood Fire, en los condados Paiute y Beaver, Utah, que alcanzó aproximadamente 92,254 acres sin contención.

También continúa activo el Iron Fire, con cerca de 41,467 acres afectados y 38% de contención, además del Cherry Fire, que cubría unas 30,766 acres y permanecía sin control.

Las autoridades indicaron que se espera ampliar la información sobre los bomberos fallecidos cuando sea posible divulgar sus identidades.

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