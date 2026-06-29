Dejaron a sus hijos para irse a beber y ahora un bebé de dos meses lucha por su vida en Texas

Tres mujeres fueron arrestadas en Texas después de que un bebé de dos meses ingresara al hospital con lesiones graves que, según autoridades, serían compatibles con un posible caso de abuso y negligencia infantil.

La investigación está a cargo de la Oficina del Sheriff del Condado Smith.

Las acusadas fueron identificadas como Sidney Whitt, de 21 años; Jacqulun Morales, de 29; y Shelby Munoz, de 18, reseñó Daily Mail.

Cada una enfrenta cargos por lesiones contra un menor y poner en peligro a un menor.

Investigación comenzó tras reporte médico y de protección infantil

De acuerdo con las autoridades, el caso comenzó el 18 de junio, cuando personal médico y servicios de protección infantil notificaron que un bebé había llegado a un hospital de Tyler con lesiones que generaban preocupación.

Posteriormente, el menor fue trasladado al Children’s Medical Center de Dallas para atención especializada.

Investigadores señalaron que el bebé permanece hospitalizado y recibe tratamiento intensivo.

Según el reporte oficial, presenta lesiones severas que incluyen complicaciones neurológicas.

Autoridades describen presuntas condiciones de riesgo dentro de la vivienda

Durante la investigación, detectives entrevistaron a adultos y menores vinculados con la residencia y posteriormente ejecutaron una orden de registro.

Según la oficina del sheriff, dentro del inmueble encontraron condiciones que consideraron inadecuadas para los menores.

Las autoridades indicaron que también reunieron evidencia que apunta a que los niños permanecían confinados en una habitación cuando los adultos salían de la vivienda.

De acuerdo con la versión presentada por investigadores, la noche del 16 de junio dos de las mujeres habrían salido del lugar, presuntamente a un hotel cercano donde reunieron con un hombre, bebieron y consumieron drogas, pasando la noche lejos de sus hijos.

Aunque los niños se quedaron a cargo de Muñoz, esta no se encontraba en la habitación donde los niños se encontraban encerrados. Según la investigación, los dos niños mayores pisotearon, golpearon y maltrataron al bebé.

El niño resultó tan gravemente herido que sufrió hemorragia cerebral, convulsiones y hematomas faciales severos.

Según el informe policial, Muñoz no intervino porque los niños no eran suyos.

Cuando Whitt y Morales regresaron tras pasar la noche en el hotel, descubrieron las terribles heridas del bebé.

Investigación sostiene que hubo demora en buscar atención médica

Las autoridades alegan que, tras descubrir el estado del bebé, no se buscó atención médica de forma inmediata.

Según el reporte policial, el menor recibió atención médica tiempo después del momento en que presuntamente ocurrieron los hechos.

Las tres mujeres fueron detenidas y permanecen bajo custodia.

La oficina del sheriff informó que cada una enfrenta una fianza total de $500,000 dólares.

Hasta el momento no se han presentado conclusiones definitivas sobre responsabilidad penal y el caso continúa bajo investigación.

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