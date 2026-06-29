Dos mujeres y un menor de 2 años murieron en un tiroteo en Mississippi

Las autoridades de Jackson, Mississippi, mantienen una búsqueda activa de un sospechoso después de que dos mujeres y un niño de 2 años fueran encontrados muertos por heridas de bala durante la noche del sábado.

La jefa del Departamento de Policía de Jackson, RaShall Brackney, informó que los agentes acudieron alrededor de las 10:10 p.m. a un reporte por una presunta agresión agravada en el bloque 300 de Queen Alexandria Lane.

Al llegar al lugar, encontraron una escena que la funcionaria describió como devastadora.

Las tres víctimas presentaban múltiples heridas de bala

Según la policía, las víctimas eran dos mujeres de 26 y 20 años, además de un menor de 2 años.

Las autoridades indicaron que las tres personas presentaban múltiples impactos de bala.

Hasta el momento no se han divulgado las identidades de las víctimas.

Policía recuperó un vehículo relacionado con el caso

Durante las primeras horas del domingo, investigadores informaron que buscaban un Mitsubishi Mirage rojo que había sido sustraído.

Las autoridades señalaron que la persona vinculada con el vehículo era considerada armada y peligrosa y podría estar relacionada con el triple homicidio.

Horas más tarde, la policía informó que el automóvil fue localizado en el norte de Jackson.

Sin embargo, el vehículo estaba desocupado cuando fue encontrado y la búsqueda continúa.

Alcaldía anuncia más recursos contra la violencia armada

Tras el hecho, el alcalde de Jackson, John Horhn, anunció que la ciudad desplegará recursos adicionales para enfrentar el incremento de hechos violentos.

En una declaración pública, el funcionario señaló que la comunidad atraviesa un momento difícil debido al aumento reciente de incidentes con armas de fuego y sostuvo que la pérdida de vidas inocentes no debe convertirse en una situación normalizada.

La investigación continúa abierta y las autoridades no han anunciado arrestos ni han informado un posible motivo del ataque.

Sigue leyendo:

–Descubren cadáver de exrecluso en una propiedad agrícola en Mississippi

–Hallan muertos a tres hispanos desaparecidos en el río Mississippi

–Madre en Mississippi mata a mono que escapó tras accidente por temor a que atacara a sus hijos