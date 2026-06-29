Hallan muerto a niño autista de 6 años que desapareció tras salir de un apartamento en Georgia

Las autoridades del condado Clayton, en Georgia, confirmaron este lunes el hallazgo sin vida de un niño de seis años que había sido reportado como desaparecido desde el domingo.

El menor fue identificado como Ramon “RJ” Jett, quien había sido objeto de un amplio operativo de búsqueda después de desaparecer en Riverdale.

De acuerdo con la policía, el niño fue encontrado durante la mañana del lunes en un estanque cercano a su última ubicación conocida, en el área del bloque 8000 de Webb Road.

Las autoridades indicaron que la familia ya fue notificada.

Menor llevaba casi un día desaparecido

Según el Departamento de Policía del Condado Clayton, RJ había sido visto por última vez entre las 11:30 de la mañana y el mediodía del domingo.

En ese momento vestía una camiseta verde clara, shorts tipo camuflaje y calcetines blancos.

La policía señaló previamente que el niño era no verbal y tenía una condición que aumentó la urgencia del operativo de búsqueda.

Durante varias horas participaron oficiales, unidades K-9, equipos con drones, personal de buceo, detectives y patrullas.

Las autoridades también habían solicitado apoyo de residentes para revisar patios, cobertizos, áreas boscosas y otros espacios donde el menor pudiera haberse refugiado.

Investigación continúa para determinar las circunstancias

La policía informó que la investigación permanece activa y que detectives trabajan para esclarecer las circunstancias relacionadas con la muerte del menor.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles adicionales.

En una declaración pública, el departamento agradeció la colaboración de agencias de seguridad, equipos de emergencia, voluntarios y miembros de la comunidad que participaron en la búsqueda.

También pidió respeto por la privacidad de la familia durante el proceso de duelo.

Las autoridades señalaron que divulgarán información adicional conforme avance la investigación.

Sigue leyendo:

–Maestra de biología en Georgia es acusada de tener relaciones sexuales con un estudiante dentro de la escuela

–Pateó a su novia embarazada en Georgia y usó sus leggings para estrangularla: “Necesito matar al bebé”

–Hallan muerto a camionero hispano desaparecido en ruta entre Georgia y Florida