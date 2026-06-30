Erling Haaland salió al rescate de Noruega y los clasificó a la siguiente ronda del Mundial

La selecciones de Noruega y Costa de Marfil se enfrentaron en el Estadio Dallas. Antonio Musa marcó el primer gol del encuentro y, cuando parecía que el partido se iba al alargue, Erling Haaland marcó el segundo gol de Noruega. El conjunto europeo se enfrentará a Brasil en los octavos de final del Mundial de 2026.

Once inicial de Noruega: Ørjan Nyland; Marcus Holmgren Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe; Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard; Alexander Sørloth, Erling Haaland y Antonio Nusa.

Once inicial de Costa de Marfil: Yahia Fofana; Guéla Doué, Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan; Ibrahim Sangaré, Christ Inao Oulaï, Franck Kessié; Nicolas Pépé, Ange-Yoan Bonny y Yan Diomandé.

El primer tiempo, como era de esperarse, tenía un leve dominio del conjunto noruego. Durante esta mitad ambas selecciones tuvieron aproximaciones sobre el arco rival, pero con muy poca peligrosidad.

Noruega remató en par de ocasiones al arco y uno de ellos terminó en gol. Este fue el gran disparo de Antonio Nusa. Al minuto 39, Nusa tomó el balón dentro del área por el costado izquierdo. El delantero del RB Leipzig recortó hacia su pierna derecha y mandó un gran disparo con efecto hacia el segundo palo del arquero.

Nusa needed just an inch of space to pick out the top corner ?? pic.twitter.com/PdIUOlZyjc — FOX Sports (@FOXSports) June 30, 2026

Antonio Nusa en la celebración de su gol. Crédito: Tony Gutierrez | AP

Segunda mitad en Dallas

Como era de esperarse Costa de Marfil comenzó a proponer mucho más. El conjunto africano tomó con mas criterio la posesión del balón e intentó un par de remates con dirección al arco defendido por Ørjan Nyland.

En el minuto 74, justo después del tiempo de hidratación, Costa de Marfil lograría el empate. Con una asistencia se Nicolas Pepe, Amad Dialló le dio la igualdad a los africanos. No está de más mencionar que Diallo ingresó al minuto 60 por Christ Inao Oulaï. Mérito para el entrenador Emerse Faé.

IVORY COAST DRAWS LEVEL



What a superb goal from the super sub Amad Diallo! pic.twitter.com/MUwJRJPPdI — FOX Sports (@FOXSports) June 30, 2026

Cuando parecía que este partido se iba a ir al alargue, una constante en estos dieciseisavos de final, apareció el goleador del Manchester City, Erling Haaland. Al minuto 86, Haaland recibió una gran habilitación de Patrick Berg. El atacante de la Premier League, casi sin querer, terminó empujando el balón al fondo del arco defendido por Yahia Fofana.

ERLING HAALAND GIVES NORWAY THE LATE LEAD ? pic.twitter.com/y5nLSFMBIV — FOX Sports (@FOXSports) June 30, 2026

Con este triunfo Noruega avanza a los octavos de final del Mundial de 2026. En esta ronda el conjunto de Erling Haaland se medirá a Brasil. Este partido se jugará el domingo 5 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

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