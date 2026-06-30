México vs. Ecuador: alineaciones probables y dónde ver el duelo de El Tri

La selección mexicana tendrá su primer gran partido tras la fase de grupos. El Tri se medirá a Ecuador en el Estadio Ciudad de México. El conjunto de Javier Aguirre llega a este duelo como un gran favorito para obtener el pase a la siguiente ronda.

El conjunto del “Vasco” superó la primera ronda con tres victorias en tres partidos. El Tri no recibió ningún gol en la fase de grupos. Han demostrado se una selección sólida.

Su rival será Ecuador. El conjunto de Sebastián Beccacece ha ido de menos a más en el torneo. La Tri cayó en su primer partido contra Costa de Marfíl; en la segunda ronda empataron 0-0 contra Curazao y en la última jornada derrotaron a Alemania.

Estas dos selecciones ya se enfrentaron en un Mundial. En la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002, ambas selecciones se enfrentaron en la fase de grupos. En aquel duelo México se impuso 2-1 a La Tri con goles de Jared Borgetti y Gerardo Torrado.

También hay múltiples antecedentes en la Copa América. Ambas selecciones se han enfrentado hasta en seis ocasiones. El Tri ha ganado tres partidos, Ecuador solo uno y los otros dos resultados finalizaron en empates. Po duelos de eliminación directa México nunca ha perdido con La Tri.

Horario y dónde ver el duelo entre México y Ecuador

Horario en Estados Unidos: 21:00 horas ET y 18:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Alineación probable de México

Tala Rangel; Johan Vásquez, César Montes, Jesús Gallardo, Jorge Sánchez; Erik Lira, Luis Romo, Brian Gutiérrez; Julián Quiñones, Raúl Jiménez y Roberto Alvarado.

Alineación probable de Ecuador

Hernán Galíndez; Piero Hincapié, Joel Ordóñez, William Pacho; Pedro Vite, Alan Franco, Moisés Caicedo; John Yeboah, Enner Valencia, Gonzalo Plata y Nilson Angulo.

Sigue leyendo:

– Neymar se burla del economista que pronosticó la eliminación de Brasil en el Mundial 2026

– Mundial 2026: resultados de ayer, 29 de junio y los partidos que podrás ver hoy, 30 de junio

– Diego Forlán dice que Cristiano Ronaldo está “condicionando” a Portugal

– Julián Quiñones eligió a México para crecer futbolísticamente