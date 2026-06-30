Gabriel Soto confirma nuevo romance en medio de la polémica: ¿quién es su enamorada?

El nombre del actor mexicano Gabriel Soto se encuentra en el ojo del huracán una vez más debido a lo que acontece en su vida amorosa. Y es que recientemente se vio señalado por la compositora Ana Carla Sinclair por una presunta infidelidad tras casi un año de relación, declaraciones que él mismo desestimó en una charla reciente con la prensa.

“Salimos un tiempo, pero realmente no fue nada con esta formalidad. Yo a Colibrí la conozco hace más de un año, fue mi terapeuta, me ayudó a salir de un bache emocional”, dijo ante los micrófonos.

Además, el protagonista de “Corazón de Oro” remató confirmando que su acercamiento con la locutora mexicana no se trató de un noviazgo formal, a diferencia del que mantiene en la actualidad con la chef y terapeuta Colibrí Jiménez.

“Yo les dije que cuando tuviera algo formal lo iban a saber y ya lo saben. Estoy feliz, pleno, ilusionado, equilibrado, tranquilo, lleno en todos los sentidos”, dijo visiblemente enamorado.

Al ser cuestionado sobre la mujer que le robó el corazón, Gabriel Soto reiteró: “Ya la han visto, es una gran mujer, es chef de profesión y aparte es psicoterapeuta”.

Ana Carla Sinclair desmiente lo dicho por Gabriel Soto

En una charla con TvyNovelas, la famosa se dio a la tarea de compartir detalles sobre su presunto romance con el galán de melodramas, asegurando que si bien tienen unos meses separados, su historia de amor fue real.

“El truene fue en mayo, regresando de la playa, donde nos hicimos un tatuaje que significa amor eterno, el encuentro de las vidas pasadas”, comentó al portal.

Asimismo, indicó: “Hablamos mucho de que éramos almas gemelas, que nos habíamos encontrado perfectamente para ayudarnos, que nos hacíamos bien y pues yo no me hago un tatuaje con un amigo, mucho menos me voy de viaje, tampoco involucro a mi hijo. He mantenido eso con respeto porque después de que tienes un hijo los valores cambian, los niños no tienen corazón de condominio, no puedes estar metiendo y sacando gente“, añadió.

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