Polvo del Sahara llega a Texas: quiénes deben cuidarse y cómo afectará la calidad del aire

El norte de Texas tendrá cielos brumosos esta semana por la llegada de una nueva nube de polvo del Sahara, un fenómeno que viaja miles de millas desde África y que cada verano puede alcanzar el Caribe, el Golfo de México y varias zonas del sur de Estados Unidos.

En el área de Dallas-Fort Worth, el polvo comenzó a notarse con más fuerza entre lunes y martes, impulsado por vientos del sur desde el Golfo. El efecto más visible será una especie de neblina seca en el cielo, atardeceres más intensos y una reducción temporal en la calidad del aire.

Qué se espera en Dallas-Fort Worth

De acuerdo con reportes meteorológicos locales, el polvo sahariano llegará acompañado de temperaturas altas, con máximas superiores a los 90 °F y algunos valores cercanos a los tres dígitos. Aunque no se espera que el polvo provoque un aumento importante de temperatura, sí puede empeorar la sensación de aire pesado y generar molestias respiratorias en personas sensibles.

La Comisión de Calidad Ambiental de Texas anticipó que las partículas finas asociadas al polvo del Sahara tenderán a debilitarse y dispersarse durante la semana, aunque podrían quedar concentraciones ligeras en varias zonas del estado. Para Dallas-Fort Worth, el índice de partículas finas podría ubicarse en el rango “moderado”.

Quiénes deben tener más cuidado

La mayoría de las personas no tendrá síntomas importantes. Pero los expertos recomiendan precaución a quienes tienen asma, EPOC, alergias fuertes, enfermedades cardíacas, adultos mayores, niños pequeños y personas que trabajan o hacen ejercicio al aire libre.

La razón es que el polvo puede contener partículas muy pequeñas capaces de irritar ojos, nariz, garganta y pulmones. En personas con condiciones respiratorias previas, la exposición puede provocar tos, congestión, dificultad para respirar o empeoramiento de síntomas.

¿Qué hacer para protegerse?

Durante los momentos de mayor bruma, conviene limitar actividades intensas al aire libre, cerrar ventanas si el aire se siente cargado y usar aire acondicionado con filtro limpio cuando sea posible.

Quienes tengan enfermedades respiratorias deberían seguir su plan médico habitual, tener a mano sus inhaladores si los usan y consultar el índice de calidad del aire antes de salir.

Un fenómeno que también deja cielos llamativos

El polvo del Sahara no solo trae preocupación. También puede producir amaneceres y atardeceres más rojizos o anaranjados, porque las partículas suspendidas dispersan la luz solar de manera distinta.

Aun así, para quienes tienen problemas respiratorios, la recomendación principal es no guiarse solo por el aspecto del cielo. Si hay bruma visible y el aire se siente pesado, es mejor reducir la exposición.

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