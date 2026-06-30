Thalía pidió orar por Venezuela tras los recientes sismos

La solidaridad internacional sigue sumando voces tras los terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio. En esta oportunidad, la cantante y actriz mexicana Thalía recurrió a sus redes sociales para enviar un mensaje de aliento y activar un plan de apoyo humanitario enfocado en las miles de familias afectadas por la catástrofe.

A través de un video en su cuenta de Instagram, la intérprete de “Amor a la mexicana” expresó su preocupación ante el impacto del doble sismo, que alcanzó magnitudes de 7.2 y 7.5 en la escala de Richter.

Conmocionada por las consecuencias del desastre, la artista no solo convocó a sus millones de seguidores a unirse en una cadena de oración por el bienestar del pueblo venezolano, sino que transformó su perfil en un canal activo de asistencia.

“Mi corazón está con Venezuela y con todas las familias afectadas por esta tragedia. He reunido en esta página recursos verificados para ayudar a encontrar personas desaparecidas, consultar información oficial y apoyar a las organizaciones que están brindando ayuda humanitaria”, manifestó Thalía.

La gravedad de la situación en el país se refleja en los últimos balances oficiales. El doble terremoto, cuyas réplicas ocurrieron con una diferencia de apenas 39 segundos, provocó severos colapsos estructurales, principalmente en Caracas y La Guaira.

Hasta la fecha, las autoridades reportan 1,943 fallecidos, 10,571heridos y 15,866 damnificados. En el sector infraestructura, se contabilizan 774 edificios afectados, entre los cuales 189 sufrieron un colapso total y 585 presentan daños de gravedad o colapsos parciales.

Con este gesto, la estrella mexicana une su voz a una extensa lista de celebridades de la música y el entretenimiento —como Shakira, Alejandro Sanz, Ricky Martin y Carlos Vives— que han decidido utilizar su alcance global para coordinar esfuerzos en beneficio de las víctimas y asegurar que la crisis humanitaria en Venezuela reciba la atención urgente que se requiere en estos momentos.

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