La Nissan Frontier 2026 homenajea a EE.UU. con una serie limitada

Nissan hizo algo muy especial con la Frontier 2026, una pickup que incorpora un distintivo exclusivo para celebrar dos hitos importantes en Estados Unidos.

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La marca japonesa decidió aprovechar la llegada del 250 aniversario del país y un logro propio dentro de su operación norteamericana para lanzar una edición limitada de su camioneta mediana. El resultado es una propuesta dirigida a quienes valoran tanto la funcionalidad como esos elementos que hacen diferente a una versión frente al resto.

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Esta variante especial estará disponible únicamente en Estados Unidos y tendrá una producción de apenas 2,500 unidades, lo que le añade un atractivo adicional para los aficionados de la Frontier y para quienes disfrutan de las ediciones conmemorativas.

Un homenaje con identidad estadounidense

El principal cambio aparece en la compuerta trasera, donde el nombre Frontier recibe un tratamiento gráfico denominado “Stars and Stripes”. El diseño incorpora estrellas y franjas inspiradas en la bandera estadounidense, aunque lo hace con un acabado monocromático en tonos grises y negros que mantiene una apariencia sobria y elegante.

Más que un cambio estético, este emblema simboliza la relación que Nissan ha construido con el mercado estadounidense, donde lleva fabricando pickups compactas desde 1983.

La compañía también aprovecha la ocasión para recordar la importancia que este segmento representa dentro de su estrategia comercial en Norteamérica.

Solo para la versión Pro-4X

Nissan reservó este distintivo exclusivamente para la Frontier Pro-4X, la versión enfocada en quienes buscan mejores capacidades fuera del asfalto sin renunciar al equipamiento y al confort.

Lo llamativo es que el emblema no tendrá costo adicional. La Frontier Pro-4X conservará su precio de entrada, cercano a $43,615 dólares, mientras que el único límite será la cantidad disponible. Apenas 2,500 unidades llevarán este detalle conmemorativo, todas producidas durante el mes de julio.

La estrategia apunta a reforzar el atractivo de una versión que ya ocupa el lugar más alto dentro de la gama y que ahora suma un elemento diferenciador sin modificar sus prestaciones mecánicas.

La Nissan Frontier 2025. Crédito: Nissan. Crédito: Cortesía

Mississippi también está de celebración

La edición especial no solo recuerda el aniversario número 250 de Estados Unidos. Nissan también festeja que su planta de Canton, Mississippi, alcanzó la producción de 1 millón de unidades de la Frontier, una cifra que refleja el peso de esta fábrica dentro de la operación de la marca en la región.

Ese complejo industrial ha sido fundamental para el desarrollo de la pickup en el mercado norteamericano y representa uno de los centros de producción más importantes de Nissan fuera de Japón.

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