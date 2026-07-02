Niño de 10 años es acusado de asesinar a su sobrina de siete meses en Missouri

Un niño de 10 años fue acusado de homicidio en primer grado por la muerte de su sobrina de siete meses, quien recibió un disparo en la cabeza dentro de una vivienda en la ciudad de St. Louis, Missouri, informaron las autoridades judiciales.

De acuerdo con los documentos del caso reseñados por ABC News, el menor habría tomado un arma de fuego que estaba escondida debajo de un colchón y disparó contra la bebé. En la vivienda también se encontraba otro niño de siete años al momento del incidente.

Agentes del Departamento de Policía Metropolitana de St. Louis acudieron el viernes al inmueble tras recibir una llamada que alertaba sobre un tiroteo. La bebé fue trasladada de urgencia a un hospital, donde murió pese a los esfuerzos médicos por salvarle la vida.

Padre de la bebé también fue acusado

Tras la investigación, los detectives concluyeron que el presunto autor del disparo fue el niño de 10 años, quien quedó bajo custodia de las autoridades.

Posteriormente fue arrestado el padre de la menor, identificado como Ca’Marion Pawnell, de 19 años.

La fiscalía le imputó cargos de homicidio en segundo grado y varios delitos por poner en peligro a menores.

Según los documentos judiciales, los fiscales sostienen que Pawnell permitió que el arma de fuego permaneciera al alcance de los niños que estaban en la vivienda, lo que derivó en la muerte de su hija.

Durante los interrogatorios, el joven habría reconocido que el arma le pertenecía y que la guardaba debajo del colchón.

El menor permanecerá en la jurisdicción juvenil

Las autoridades señalaron que el niño declaró conocer el lugar donde se encontraba el arma y admitió que había tenido acceso a ella durante un período prolongado, incluso manipulándola en ocasiones anteriores.

El menor fue puesto bajo custodia de la División de Niños de Misuri y trasladado para una evaluación psiquiátrica.

De acuerdo con la legislación estatal, los menores de 12 años no pueden ser juzgados como adultos. Por ello, el proceso contra el niño será tramitado ante la División de Menores del Tribunal del 22.º Circuito Judicial de Misuri.

La investigación sobre el caso continúa y, hasta el momento, las autoridades no han informado si alguno de los acusados cuenta con representación legal.

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