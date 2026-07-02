Nueva grabación revela llamada de emergencia desde la casa del senador Mitch McConnell

Una grabación de los servicios de emergencia obtenida por CBS News reveló que el pasado 14 de junio se recibió una llamada desde la residencia del senador republicano Mitch McConnell, en la que se reportó a una persona inconsciente y se mencionó un posible paro cardíaco, así como maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Aunque en el audio no se identifica al paciente por su nombre, la llamada ocurrió la misma mañana en que el legislador por Kentucky fue hospitalizado. Hasta el momento, el medio antes mencionado señala que no ha podido confirmar que la persona atendida fuera el propio McConnell.

La oficina de McConnell mantiene reserva sobre su estado de salud

Horas después del incidente, un portavoz del senador informó que McConnell, de 84 años, había sido hospitalizado y que estaba recibiendo “una atención excelente”, sin ofrecer detalles sobre las causas del ingreso ni el hospital donde fue atendido.

Al día siguiente, la oficina del republicano aseguró que el exlíder de la bancada republicana en el Senado “está plenamente involucrado con el personal en los asuntos del Senado y en los temas relacionados con Kentucky“.

Por su parte, el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, afirmó haber conversado con McConnell.

“Sonaba bien. Está claro que está al tanto de lo que está pasando”, declaró Thune el 15 de junio.

Un historial reciente de problemas de salud

En los últimos años, Mitch McConnell ha enfrentado diversos problemas médicos. En febrero fue hospitalizado por síntomas similares a los de la gripe, mientras que en 2023 sufrió una conmoción cerebral tras una caída y protagonizó dos episodios públicos en los que permaneció inmóvil durante varios segundos mientras ofrecía declaraciones.

En 2024, el senador volvió a sufrir lesiones leves después de otra caída. Además, en mayo de este año apareció con un vendaje en una de sus manos durante una audiencia legislativa.

Hasta ahora, la oficina de McConnell no ha respondido a las nuevas solicitudes de comentarios realizadas por CBS News, medio que dio a conocer la grabación de la llamada de emergencia.

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