Padres de niño fallecido en parque de Los Ángeles recibirán $14.65 millones

Los padres de un niño de 8 años que falleció el año pasado tras caerle una enorme rama en un parque de Calabasas podrían recibir $14.65 millones de dólares como parte de un acuerdo con la agencia responsable de la gestión del parque.

El 9 de julio de 2025, Lamar McGlothurn se encontraba junto con otros participantes del Campamento Wildcraft, en los terrenos del King Gillette Ranch Park, cuando fue golpeado por una rama de entre 25 y 30 pies de largo (7.5 y 9 metros), que pesaba 100 libras (45 kilogramos), que se rompió de un árbol.

Según el médico forense del condado de Ventura, McGlothurn fue trasladado en helicóptero a un hospital, donde posteriormente falleció a causa de las lesiones sufridas por un traumatismo contuso.

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Una niña de 11 años, con una pierna rota, también fue trasladada por vía aérea al hospital. Un niño de 5 años sufrió laceraciones en la cabeza, un hombre de 22 años sufrió contusiones en la cabeza y el brazo, y un hombre de 73 años sufrió una conmoción cerebral.

Mensajes de texto enviados un día antes de la tragedia por un empleado de una empresa de cuidado de árboles fueron divulgados posteriormente al accidente, lo que generó preocupación sobre el estado del árbol.

“Resulta algo preocupante ver todo el deterioro del tronco. Sería prudente raleando la copa y reduciendo el peso en los extremos como mínimo para mitigar el riesgo“, recomendó el empleado.

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De acuerdo con SFGATE, en marzo pasado se logró un acuerdo extrajudicial en relación con este incidente.

Se espera que los padres de Lamar reciban $14.65 millones de dólares. La mayor parte de la indemnización la pagará la Autoridad de Recreación y Conservación de las Montañas (MRCA), que administra el parque, junto con cantidades menores de Camp Wildcraft y Gomez Landscape & Tree Care.

Otras seis personas lesionadas en el incidente recibirán un total de $4.65 millones de dólares de las aseguradoras que representan a la MRCA, Camp Wildcraft y a la empresa de cuidado de árboles.

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Un portavoz de MRCA afirmó a SFGATE que la agencia espera que el acuerdo, en cierta medida, brinde consuelo a la familia McGlothurn.

“En la Autoridad de Recreación y Conservación de las Montañas no podemos comprender la inmensa pérdida y el tremendo dolor que la familia de Lamar McGlothurn sufrió tras su trágica muerte“, declaró el portavoz en un comunicado.

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