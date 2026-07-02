Profesor de música es acusado de violar y asesinar a su cuñada en Nueva York

Un profesor de música de 27 años fue acusado de asesinar y agredir sexualmente a su cuñada, una estudiante de doctorado de 25 años, en una vivienda de North Massapequa, en Nueva York. La fiscalía sostiene que el crimen fue premeditado y que el acusado esperó a que su esposa saliera de la ciudad para cometer el ataque.

El sospechoso fue identificado como Joseph Horner, quien enfrenta un cargo de asesinato en segundo grado por la muerte de Victoria Castle, reseñó el Daily Mail.

Según la Oficina del Fiscal del Condado de Nassau, ambos vivían en la misma casa, aunque en apartamentos separados. Horner residía en la planta superior junto a su esposa, hermana de la víctima, mientras Castle ocupaba la planta baja.

Fiscalía: el acusado habría preparado el ataque

De acuerdo con los fiscales, Horner aprovechó que su esposa había viajado para asistir a una despedida de soltera y pidió a Castle que subiera al apartamento para ayudarlo a mover un piano.

La joven accedió sin sospechar que, según la acusación, sería atacada.

Los investigadores sostienen que Horner la sorprendió por la espalda, la sujetó por el cuello hasta dejarla inconsciente y posteriormente la agredió sexualmente.

La fiscalía afirmó ante el tribunal que el acusado había desarrollado una obsesión con su cuñada desde aproximadamente 2017 y que esperaba una oportunidad para quedarse a solas con ella.

Tras la agresión, Horner presuntamente se cambió de ropa y llamó al servicio de emergencias para solicitar asistencia médica y policial.

Cuando los equipos de emergencia llegaron al inmueble intentaron reanimar a Castle y posteriormente la trasladaron a un hospital, donde fue declarada muerta.

Las autoridades informaron que Horner fue detenido en el lugar de los hechos.

Durante la investigación, los fiscales aseguraron que el acusado reconoció ante los detectives que había sentido atracción por su cuñada durante años y que actuó de forma deliberada aprovechando la ausencia de su esposa.

El acusado niega los hechos

La defensa rechazó las acusaciones y sostuvo que estas no corresponden con la personalidad del docente, quien trabajaba como profesor de música en una escuela primaria del distrito escolar de Oceanside.

Tras su arresto, el distrito informó que Horner fue suspendido administrativamente mientras avanza el proceso judicial.

Por su parte, Stony Brook University lamentó la muerte de Castle, quien cursaba un doctorado en geociencias. Compañeros y profesores la describieron como una investigadora brillante y comprometida con su trabajo.

Durante la audiencia judicial, familiares tanto de la víctima como del acusado estuvieron presentes en la sala, aunque evitaron hacer declaraciones públicas.

Horner permanece detenido sin derecho a fianza. En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar una pena de entre 25 años y cadena perpetua.

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