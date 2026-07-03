El Tiguan híbrido enchufable que destaca por autonomía y potencia

La transición hacia la electrificación no significa que todos los conductores estén preparados para abandonar por completo el motor de combustión. Por eso, los híbridos enchufables siguen ganando espacio como una solución intermedia para quienes buscan reducir emisiones sin renunciar a la libertad de viajar largas distancias.

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Volkswagen encontró en el Tiguan eHybrid una de sus propuestas más completas dentro de esta categoría. El SUV alemán combina un sistema eléctrico avanzado con un motor de gasolina para ofrecer una conducción eficiente en ciudad y suficiente autonomía para afrontar recorridos más exigentes sin depender únicamente de los puntos de carga.

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La clave de esta versión está en su capacidad para adaptarse a diferentes escenarios. Puede funcionar como un vehículo eléctrico para los desplazamientos diarios, pero también mantiene la versatilidad necesaria para viajes largos.

Dos niveles de potencia para una misma filosofía

El Volkswagen Tiguan eHybrid está disponible con dos configuraciones mecánicas que buscan cubrir las necesidades de distintos usuarios. La primera entrega 204 caballos de fuerza y puede elegirse con los acabados Más y R-Line, mientras que la alternativa más potente alcanza 272 CV y queda reservada para la versión R-Line.

Probamos el 2026 Volkswagen Tiguan y nos sorprendió. Crédito: Volkswagen. Crédito: Cortesía

Ambas variantes utilizan un motor de gasolina 1.5 TSI acompañado por un sistema eléctrico y una transmisión automática DSG de seis velocidades adaptada al funcionamiento híbrido enchufable.

Más allá de los números, Volkswagen apuesta por una respuesta equilibrada. El motor eléctrico aporta una entrega inmediata de par, permitiendo una conducción más suave y con buena capacidad de aceleración, mientras que el propulsor térmico entra en acción cuando se necesitan mayores recorridos.

Una autonomía eléctrica que marca diferencia

Uno de los grandes argumentos del Tiguan eHybrid está en su batería de 19,7 kWh de capacidad neta. Gracias a esta tecnología, el SUV puede alcanzar hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica según el ciclo WLTP.

Esta cifra permite que muchos usuarios puedan completar sus trayectos diarios sin utilizar gasolina, siempre que tengan la posibilidad de recargar el vehículo con frecuencia.

Cuando la batería se agota, el sistema híbrido toma protagonismo y permite continuar el viaje sin las preocupaciones asociadas a un vehículo totalmente eléctrico. Volkswagen busca precisamente esa combinación entre movilidad eléctrica para el día a día y libertad para recorrer grandes distancias.

El Volkswagen Tiguan 2025. Crédito: Volkswagen. Crédito: Cortesía

Un SUV pensado para quienes quieren todo en uno

El Tiguan eHybrid también destaca por sus cifras de eficiencia. El consumo homologado puede situarse desde 1,4 litros cada 100 kilómetros combinando el uso eléctrico y el motor de combustión, mientras que el consumo energético parte de 13,6 kWh cada 100 kilómetros.

Con esta configuración, Volkswagen ofrece una alternativa dirigida a quienes quieren entrar en la electrificación sin cambiar completamente sus hábitos de conducción.

El precio de acceso del Tiguan eHybrid parte de una cifra equivalente cercana a $46,000 dólares, dependiendo del mercado y las condiciones comerciales aplicadas.

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