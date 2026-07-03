Tesla se vuelca en México mientras circulaba con Autopilot

Un accidente ocurrido en Nuevo León volvió a poner sobre la mesa las dudas alrededor de los sistemas de conducción asistida. Un Tesla terminó volcado tras un incidente registrado mientras el vehículo utilizaba el piloto automático, aunque afortunadamente no hubo personas lesionadas.

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El hecho ocurrió en San Pedro Garza García, específicamente en el cruce de la avenida José Vasconcelos y Montes Urales, dentro de la colonia Real de San Agustín primer sector.

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A pesar de la imagen aparatoso del vehículo tras el impacto, las autoridades confirmaron que el conductor logró salir sin heridas de consideración.

Autoridades atendieron la emergencia

Tras recibir el reporte, elementos de Protección Civil del estado y personal de la policía municipal de San Pedro Garza García acudieron al lugar para atender la situación y evaluar posibles riesgos.

También se solicitó la presencia de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), debido a los daños ocasionados durante el accidente.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles adicionales sobre las causas exactas que llevaron al vehículo a terminar volcado ni si el sistema de asistencia tuvo alguna influencia directa en el incidente.

Los sistemas de conducción asistida vuelven al debate

El caso vuelve a generar conversación sobre el uso de tecnologías como el Autopilot de Tesla y la importancia de que los conductores mantengan atención permanente mientras estos sistemas están activos.

Aunque estas funciones pueden ayudar a reducir la carga de conducción en determinadas situaciones, no sustituyen la responsabilidad del conductor ni convierten al vehículo en completamente autónomo.

Las investigaciones posteriores determinarán las circunstancias específicas del accidente y si existió algún fallo relacionado con el funcionamiento del sistema o con otros factores externos.

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