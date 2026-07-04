BitChat: la app que podría salvarte la comunicación en un terremoto
BitChat promete mantenerte comunicado cuando se cae internet, usando una red mesh entre celulares cercanos.
BitChat es el proyecto de Jack Dorsey, el cofundador de Twitter, que le apuesta a algo que suena casi de ciencia ficción, una app de mensajería que no depende de internet o de servidores. Y aunque nació como un experimento de fin de semana para explorar redes mesh y cifrado, hoy se está posicionando como una herramienta clave para esos momentos donde la infraestructura de comunicación simplemente colapsa, como pasa después de un terremoto o cualquier desastre natural.
Cuando ocurre un sismo fuerte, lo primero que suele fallar es la red celular. Las torres se saturan, se caen o directamente pierden electricidad, y de un momento a otro miles de personas se quedan sin poder avisar que están bien ni coordinar ayuda con sus vecinos.
BitChat resuelve justo ese problema porque no necesita torres, WiFi ni ningún tipo de servidor central para funcionar. Todo pasa directamente entre los teléfonos de la gente que está cerca, así que la app sigue funcionando incluso cuando el resto de las telecomunicaciones se apagó por completo.
Cómo la red mesh se vuelve un salvavidas en emergencias
Acá está la parte que la hace tan valiosa en catástrofes. BitChat usa Bluetooth de Bajo Consumo para crear una red mesh, donde cada celular funciona como receptor y repetidor de la señal al mismo tiempo. Imagínate un barrio afectado por el terremoto, si tu vecino tiene la app instalada y tú también, tu mensaje puede saltar de teléfono en teléfono hasta encontrar a la persona que buscas, aunque esté a varias cuadras de distancia y fuera del alcance directo de tu Bluetooth.
Ese efecto de “cadena de postas” es lo que permite que el alcance individual de unos 30 metros se multiplique gracias a los demás usuarios conectados, llegando incluso a los 300 metros en escenarios con buena densidad de dispositivos.
Y si en ese momento no hay nadie cerca para recibir tu mensaje, la app simplemente lo guarda en caché y espera pacientemente hasta que aparezca alguien en rango para completar la entrega. Esa función es oro puro en zonas de desastre, donde la gente se va moviendo constantemente buscando refugio o ayuda.
Por qué ya se está usando en crisis reales
Lo interesante es que esto no es solo teoría. BitChat ya demostró su utilidad en escenarios de emergencia real, y equipos de respuesta a desastres la han señalado como una alternativa viable cuando las redes tradicionales colapsan. También se volvió tendencia en Uganda durante bloqueos de internet impuestos por el gobierno, subiendo al primer lugar de las tiendas de aplicaciones justo cuando la gente más necesitaba comunicarse.
Para colmo, la seguridad no se sacrifica en el proceso. Los mensajes viajan con cifrado de extremo a extremo usando X25519 y AES-256-GCM, así que aunque estés compartiendo tu ubicación o pidiendo ayuda en medio del caos, esa información sigue protegida. No necesitas registrarte con tu número ni tu correo, solo abres la app y empiezas a comunicarte con quien esté cerca.
Lo que falta para que sea aún más útil en desastres
Dorsey ya adelantó que planea sumar WiFi como complemento del Bluetooth para aumentar el ancho de banda, algo que ayudaría a enviar mensajes más pesados como fotos de daños estructurales o ubicaciones exactas durante una emergencia. Por ahora la app está disponible en TestFlight y su código en GitHub, así que su llegada masiva a tiendas oficiales todavía está en proceso.
Lo que queda claro es que BitChat le está dando una respuesta concreta a un problema que parecía sin solución, mantenerse comunicado justo cuando más se necesita y cuando la tecnología convencional simplemente no está disponible. Para zonas propensas a terremotos o cualquier tipo de desastre natural, tener esta app instalada antes de que ocurra la emergencia podría marcar una diferencia real entre el aislamiento total y seguir en contacto con quienes te importan.
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