Joe Jonas revela una divertida anécdota con su novia Tatiana Gabriela

El cantante de los Jonas Brothers, Joe Jonas, compartió una anécdota insólita durante un episodio de su podcast “Hey Jonas!”, donde reveló detalles de su relación con su novia, la modelo Tatiana Gabriela, a quien llama cariñosamente “Tati”.

La historia comienza con una salida romántica de la pareja. Joe, de 36 años, y Tatiana, de 28, estaban disfrutando de una velada tranquila. “Estábamos sentados allí, Tati y yo. Estábamos tomando una copa de vino naranja. En realidad, yo estaba tomando una Guinness. Ella estaba tomando vino naranja, y estábamos compartiendo una tabla de embutidos. En realidad, era una tabla de encurtidos”, relató el cantante.

La situación tomó un giro inesperado cuando Joe, que se encontraba en una videollamada con su hermano Nick, rechazó a una fan que se acercó a su mesa para pedirle una foto. Tras terminar la llamada, sintiéndose mal por haberla rechazado, decidió buscarla para tomarla.

Sin embargo, al dirigirse a la persona que creía que era la fan, se llevó una sorpresa. “Me di la vuelta y le dije: ‘Disculpa, vamos a sacarnos la foto ahora mismo’. Y ella me preguntó: ‘¿Qué?’ Me respondió: ‘No te pedí una foto'”, contó Joe. “Juraría que era la misma persona. Así que miré a una persona cualquiera y le dije: ‘Oye, ¿quieres sacarte la foto ahora?'”

El cantante insistió en que estaba seguro de que era la misma persona, pero la mujer mantuvo su postura. Finalmente, Joe bromeó: “Debes tener una doble aquí”, refiriéndose a un posible doble de la fan.

Una relación que se consolida

Joe y Tatiana fueron vinculados románticamente desde el verano de 2025, y desde entonces han sido vistos juntos en múltiples ocasiones, incluyendo el festival Coachella a principios de este año y un viaje a Miami.

La pareja hizo oficial su relación en abril de 2026, cuando Joe compartió fotografías de un viaje a Puerto Rico, el país natal de Tatiana. Según fuentes cercanas, la relación de Joe con Tatiana es especial, porque confía en ella para estar cerca de sus hijas, Willa y Delphine, fruto de su matrimonio con Sophie Turner, cuyo divorcio se finalizó en 2024.

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