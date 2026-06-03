Joe Jonas contó cómo maneja la crianza compartida con su ex Sophie Turner

Joe Jonas se sinceró su realidad actual como padre soltero y su relación de crianza compartida con su exesposa, Sophie Turner.

Durante su participación en el nuevo pódcast de los Jonas Brothers, Hey Jonas!, el integrante de la famosa banda musical abrió su corazón al hablar de sus hijas, Willa, de 5 años, y Delphine, de 3.

“Soy un papá soltero y comparto la crianza con la madre de mis hijas. Creo que ellas me han devuelto el propósito en la vida“, confesó el músico de 36 años al responder la pregunta de un oyente sobre los aspectos más sanadores de la paternidad.

A pesar de haber atravesado un amargo divorcio y una dura batalla legal por la custodia tras su separación en 2023, Jonas describió la dinámica actual con la estrella de “Game of Thrones como “hermosa” y llena de gratitud.

El cantante admitió que ser padre soltero presenta retos diarios, pero resaltó la importancia de la colaboración: “Hay muchas personas en mi situación. Estoy agradecido de tener una co-madre con la que puedo equilibrar incluso los días malos”.

Además, detalló que aprovecha al máximo el tiempo que las niñas están con Turner para trabajar intensamente, logrando así estar “100% presente” cuando regresan a su lado.

Estas declaraciones coinciden con la madurez que ambos han mostrado públicamente tras finalizar su divorcio en septiembre de 2024, priorizando el bienestar de sus pequeñas por encima de los conflictos del pasado.

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