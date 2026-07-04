Portero de España dice que Cristiano Ronaldo no es “el mismo”, pero reconoce su capacidad goleadora

España ya tiene la mira puesta en el duelo contra Portugal por los cuartos de final del Mundial 2026 y, en la antesala del encuentro, el portero Unai Simón analizó el desafío que representa enfrentar a Cristiano Ronaldo. Aunque considera que el delantero portugués ya no atraviesa el mejor momento físico de su carrera, el arquero advirtió que sigue siendo un futbolista determinante dentro del área y una amenaza permanente para cualquier defensa.

El compromiso se disputará el lunes en el estadio AT&T de Dallas, donde Portugal buscará continuar su camino tras eliminar con dificultades a Croacia en la ronda anterior. La selección dirigida por Roberto Martínez ya arribó a la ciudad texana y fue recibida por cientos de aficionados que esperaban, principalmente, ver de cerca a su capitán.

"Cristiano no es el mismo de hace seis o siete años, pero sigue teniendo una capacidad goleadora envidiable. A todos nos gustaría tenerla en nuestro equipo".



?? Unai Simón, antes del España-Portugal de octavos.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/g8T154nUEy — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) July 4, 2026

Unai Simón elogia a Cristiano y destaca el trabajo defensivo de España

Durante su comparecencia ante los medios, Simón recordó el último enfrentamiento entre ambas selecciones y explicó cuál considera que debe ser la prioridad para contener al máximo goleador portugués.

“El Cristiano que tenemos en el Mundial no es el mismo de hace seis o siete años, cuando estaba en su ‘prime’. Tenemos que intentar tenerle lo más lejos posible del área”, afirmó el guardameta español.

Pese a esa valoración, el arquero dejó claro que Ronaldo conserva una capacidad goleadora fuera de lo común, capaz de decidir partidos con una sola oportunidad. “En la final de la Nations League tuvo un balón dentro del área y lo metió. Tiene esa capacidad goleadora que a todos nos gustaría tener en nuestro equipo“, señaló.

Además de hablar sobre el próximo rival, Simón destacó el momento que vive bajo los tres palos de España. El portero llegó a este Mundial sin recibir goles y ya estableció el récord de imbatibilidad en la historia de las Copas del Mundo, superando los 517 minutos que había conseguido el italiano Walter Zenga en Italia 1990.

Lejos de atribuirse el mérito en solitario, el arquero resaltó el rendimiento colectivo de la selección española. “Lo del récord habla mejor del equipo que de mí, por cómo ha venido la dinámica. Llega un momento en el que mi nombre aparece en portada, pero tiene que estar orgulloso el equipo. Concedemos pocas ocasiones y todos trabajamos por y para ello. El récord me ha valido para reconocer aún más el trabajo que estamos haciendo”, comentó.

Simón también dedicó unas palabras al mexicano Guillermo “Memo” Ochoa, uno de los porteros más reconocidos de las últimas Copas del Mundo. “En todos los torneos hay porteros que se dan a conocer o que destacan. A Ochoa le he visto en todos los Mundiales que yo he visto y compartir torneo es un orgullo para mí. La posición de portero es muy determinante y algo ingrata cuando vienen mal dadas, y poco agradecida cuando se consigue un objetivo”, expresó.

Mientras España completa su preparación, Portugal realizará este domingo su único entrenamiento en Dallas, en los campos de la Universidad Metodista del Sur, antes del esperado enfrentamiento que definirá a uno de los semifinalistas del Mundial 2026.

Sigue leyendo:

· Mbappé asegura que Francia no tiene “problema” con jugar “fútbol socio”

· Messi, el primero en llegar a 20 goles en Copas del Mundo

· Canadá se despide el Mundial de 2026 al ser derrotada por Marruecos