Truco con granos de café y vinagre para eliminar el olor a quemado de tu casa tras el 4 de julio

El humo y olor a pólvora que los fuegos artificiales dejan en casa, especialmente después de celebraciones como la del 4 de julio, llega a ser insoportable. Sin embargo, por suerte hay un truco para eliminar por completo ese aroma: granos de café y vinagre.

Aunque abrir las ventanas ayuda, en ocasiones no basta para sacar el olor a quemado que se impregna en habitaciones, cortinas, muebles y otros objetos. Necesitas una solución más efectiva.

La combinación de café y vinagre aprovecha las propiedades naturales de ambos productos para reducir los malos olores sin necesidad de emplear ambientadores o productos químicos.

Y una vez que el aroma se haya eliminado por completo, ahora sí puedes realizar una limpieza profunda, que también suele ser necesaria.

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¿Por qué funcionan el café y el vinagre para eliminar el olor a quemado?

Por un lado, el vinagre blanco contiene ácido acético, un compuesto que ayuda a neutralizar las moléculas responsables de muchos malos olores, entre ellos los generados por el humo y la combustión.

El café, en cambio, posee compuestos ricos en nitrógeno que contribuyen a absorber ciertos olores persistentes, especialmente aquellos relacionados con sustancias sulfurosas. Además, deja un aroma agradable que ayuda a reemplazar el olor residual del humo.

Cómo aplicar el truco en dos pasos

Paso 1: neutraliza el olor con vinagre blanco

Consiste en colocar varios recipientes pequeños con vinagre blanco en las habitaciones donde el olor sea más intenso. Puedes distribuir tazas o vasos cerca de puertas, ventanas, salas, dormitorios o cualquier espacio donde el humo haya permanecido durante más tiempo.

Lo recomendable es dejar los recipientes durante toda la noche o hasta 24 horas. Durante ese tiempo, el vinagre ayudará a neutralizar parte de las partículas responsables del olor a quemado.

Aunque al principio pueda percibirse el aroma del vinagre, este desaparece al evaporarse.

Paso 2: usa granos de café para absorber los olores restantes

Una vez retirados los recipientes con vinagre, llega el turno del café. Coloca granos de café enteros o café molido en pequeños recipientes abiertos y distribúyelos por las habitaciones donde todavía se perciba olor a humo.

El café continuará absorbiendo parte de los compuestos responsables del mal olor y contribuirá a que el ambiente tenga un aroma más agradable.

Aunque muchas personas prefieren utilizar granos entero (que es más efectivo), el café molido también puede ofrecer buenos resultados.

Asimismo, abre puertas y ventanas para crear corrientes de aire que permitan expulsar el humo acumulado dentro de la vivienda. Si cuentas con ventiladores, colócalos orientados hacia las ventanas para acelerar la salida del aire contaminado.

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