Tucker Carlson busca crear un tercer partido para transformar la política de EE.UU.

El influyente comentarista conservador Tucker Carlson, uno de los principales aliados mediáticos de Donald Trump durante la campaña presidencial de 2024, anunció que impulsará la creación de un tercer partido político en Estados Unidos, tras romper con el mandatario por diferencias sobre política exterior y el rumbo del Partido Republicano.

La información fue publicada por la Columbia Journalism Review (CJR), donde Carlson aseguró que ya no se siente representado por los dos principales partidos del país y que trabajará para construir una nueva alternativa política, aunque descartó buscar un cargo de elección popular.

Carlson critica a republicanos y demócratas

Durante la entrevista, Carlson afirmó que tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata han dejado de ofrecer diferencias claras en temas clave como la guerra, las finanzas y la política migratoria.

“Eso no es una democracia. Es un Estado de partido único que se hace pasar por democracia, y hay que acabar con eso. Va a surgir un tercer partido, y voy a hacer todo lo posible para que eso suceda”, declaró Carlson.

El exconductor de televisión sostuvo que su nuevo proyecto defendería políticas alineadas con la agenda de “Estados Unidos primero”, incluyendo el endurecimiento de la inmigración, una postura que ha mantenido durante años y que ha sido cuestionada por diversos especialistas y economistas.

El distanciamiento con Trump se profundiza

La ruptura entre Carlson y Trump se hizo evidente tras el respaldo del presidente a la ofensiva militar de Estados Unidos contra Irán, una decisión que el comentarista consideró incompatible con la promesa de evitar nuevos conflictos en el extranjero.

Carlson reveló que desde el inicio de ese episodio no ha vuelto a hablar con Trump.

“No me interesa hablar con él”, afirmó durante la entrevista.

Aunque en las últimas semanas surgieron especulaciones sobre una posible candidatura presidencial, Carlson negó cualquier intención de competir por un cargo público.

“No soy político. No soy rival de Trump por el poder. No tengo poder”, aseguró.

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