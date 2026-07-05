Asesinó a su esposa durante una discusión por una consola Nintendo Switch en Kansas

Un hombre de Kansas se declaró culpable del asesinato de su esposa, de quien estaba separado, tras un enfrentamiento ocurrido cuando intentaba devolverle una Nintendo Switch, en un caso que, según la investigación, estuvo marcado por antecedentes de presunto abuso dentro de la relación.

Joshua Orlando, de 29 años, admitió su responsabilidad por los delitos de asesinato en primer grado y secuestro agravado por la muerte de Ivy Unruh, de 25 años, de acuerdo con registros del tribunal del condado de Sedgwick.

La sentencia fue programada para el próximo 28 de agosto, y el acusado enfrenta una pena mínima de 38 años y nueve meses de prisión antes de poder optar a la libertad condicional, reseñó Law&Crime.

La víctima murió días después del ataque

El ataque ocurrió la mañana del 17 de abril en los apartamentos Remington, ubicados en Wichita.

Cuando los agentes llegaron al lugar tras recibir una llamada al 911, encontraron a Unruh gravemente herida por un disparo en la parte superior del cuerpo cerca de uno de los edificios del complejo residencial.

La joven fue trasladada a un hospital, donde falleció varios días después.

Las autoridades también localizaron una pistola semiautomática Sig Sauer P365 calibre 9 milímetros junto al cuerpo.

El acusado llamó al 911 y admitió haber disparado

Según documentos judiciales, fue el propio Orlando quien llamó a los servicios de emergencia después del tiroteo.

Durante la conversación con la operadora, explicó que ambos habían discutido y aseguró que su esposa lo había golpeado.

En un momento de la llamada reconoció directamente haber disparado.

“Le disparé, le disparé”, dijo el acusado, según la declaración incluida en la investigación.

Los documentos indican que, cuando los agentes llegaron al lugar, Orlando fue detenido. Mientras los paramédicos atendían a la víctima, el hombre pidió entre lágrimas que intentaran salvarla y afirmó: “Sé que ella no quería hacerme daño”.

La discusión comenzó cuando iba a devolver la consola

La investigación señala que Orlando acudió al apartamento de Unruh para devolverle una consola Nintendo Switch, uno de los bienes cuya posesión había quedado establecida durante el proceso de divorcio iniciado por la víctima en agosto de 2025.

De acuerdo con el testimonio del acusado, esperó a Unruh en la entrada del edificio con la consola dentro de una bolsa.

Cuando ella llegó, ambos comenzaron a discutir y, según Orlando, la mujer lo golpeó con la bolsa que contenía el dispositivo.

El acusado declaró a la policía que el impacto le provocó dolor y que, en ese momento, sacó un arma de fuego y disparó una sola vez “sin apuntar”, mientras intentaba cubrirse el rostro con un brazo.

La investigación reveló antecedentes de presunto abuso

Los investigadores obtuvieron el testimonio de la administradora del complejo de apartamentos donde vivía Unruh.

Según su declaración, la joven explicó al alquilar la vivienda que buscaba alejarse de una expareja abusiva y que, por ese motivo, valoraba las medidas de seguridad del edificio.

La administradora también aseguró que Unruh le pidió no contactar a su antiguo arrendador porque mantenía una amistad con Orlando.

La investigación recoge además que la víctima había iniciado el proceso de divorcio meses antes del crimen. En la documentación presentada ante el tribunal figuraba que Orlando conservaría su pistola, mientras que la Nintendo Switch permanecería en poder de Unruh.

Con la declaración de culpabilidad, el proceso judicial entra en su fase final.

Joshua Orlando será sentenciado el 28 de agosto, cuando un juez determine la pena definitiva. Conforme a la legislación de Kansas, el acusado enfrenta una condena que le obligaría a permanecer al menos 38 años y nueve meses en prisión antes de poder solicitar la libertad condicional.

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