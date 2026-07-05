Ola de calor y tormentas severas golpearon EE.UU. durante las celebraciones del 4 de Julio

Las celebraciones por el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos estuvieron marcadas este sábado por una combinación de calor extremo, tormentas severas y cortes de electricidad que afectaron a millones de personas en distintas regiones del país.

Mientras más de 140 millones de estadounidenses permanecían bajo alertas por altas temperaturas, otro sistema de tormentas amenazaba con fuertes ráfagas de viento, lluvias intensas e inundaciones repentinas desde las Grandes Llanuras hasta el noreste del país.

Una intensa ola de calor y un nuevo sistema de tormentas severas afectaron gran parte de Estados Unidos durante las celebraciones del 4 de Julio. Crédito: Allison Robbert | AP

Tormentas obligaron a modificar eventos en Washington y Nueva York

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo alertas por tormentas severas para una amplia franja del país, con más de 75 millones de personas dentro de las zonas de riesgo.

Las áreas con mayor amenaza incluyeron partes del Atlántico Medio —entre ellas Washington D.C. y Baltimore—, además de sectores de Kansas y Oklahoma, donde se esperaba la formación de numerosas tormentas capaces de producir vientos destructivos.

En Washington D.C., la presencia de tormentas eléctricas obligó a evacuar temporalmente el National Mall antes del discurso del presidente Donald Trump por el Día de la Independencia. Los asistentes fueron dirigidos a edificios gubernamentales cercanos mientras pasaba la tormenta y el acto oficial comenzó varias horas después de lo previsto.

En Nueva York, los organizadores adelantaron el inicio del tradicional espectáculo de fuegos artificiales de Macy’s para evitar que coincidiera con la llegada del sistema de tormentas.

Los meteorólogos advirtieron además que algunas tormentas de desplazamiento lento podrían provocar inundaciones repentinas debido a las intensas precipitaciones.

Millones de personas permanecieron bajo alerta de tormentas. Crédito: Seth Wenig | AP

Washington registró su 4 de Julio más caluroso

Aunque las temperaturas descendieron ligeramente respecto al viernes, las condiciones continuaron siendo peligrosas en buena parte del este del país.

Washington D.C. alcanzó una temperatura preliminar de 102 grados Fahrenheit (38,9 °C), estableciendo un nuevo récord para un 4 de Julio y superando la marca de 100 °F registrada en 1919.

Las autoridades de la capital informaron que 51 personas recibieron atención médica por problemas relacionados con el calor durante las actividades del aniversario de la independencia, de las cuales 12 fueron trasladadas a hospitales.

Se espera que el alivio llegue de forma gradual durante el domingo, especialmente en el noreste del país. Las máximas previstas rondarán los 88 °F (31 °C) en Nueva York y apenas alcanzarán los 75 °F (24 °C) en Boston, muy por debajo de los valores registrados en los últimos días.

Cerca de 800,000 hogares quedaron sin electricidad

El calor extremo y las tormentas también ejercieron una fuerte presión sobre la red eléctrica.

De acuerdo con el portal especializado PowerOutage, cerca de 779,000 hogares permanecían sin suministro eléctrico el sábado debido a interrupciones registradas en estados del Medio Oeste y el noreste.

Las autoridades advirtieron que la cifra podría variar conforme avanzaran las labores de reparación, aunque el número de personas afectadas sería considerablemente mayor debido a que cada reporte corresponde a un hogar.

51 personas recibieron atención médica por problemas relacionados con el calor durante las actividades del aniversario de la independencia. Crédito: Rahmat Gul | AP

El calor obligó a cancelar desfiles y modificar el transporte

Las condiciones meteorológicas alteraron además varios eventos programados para conmemorar el 250 aniversario de la independencia.

En Filadelfia, el tradicional desfile Salute to Independence Semiquincentennial Parade fue cancelado por las temperaturas extremas.

En Washington D.C., los organizadores suspendieron el desfile nacional del 4 de Julio tras consultar con el Servicio de Parques Nacionales, el gobierno local y otras instituciones involucradas en los festejos.

Asimismo, la empresa ferroviaria Amtrak canceló varios trenes debido a las altas temperaturas que afectaban la infraestructura ferroviaria.

Por su parte, la Great American State Fair y la FIFA Fan Zone, instaladas en el National Mall, retrasaron dos horas su apertura para reducir la exposición del público al calor extremo.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que las tormentas continuarán afectando parte del Atlántico Medio durante el domingo, especialmente el norte de Virginia, Washington D.C., Baltimore, Filadelfia y el sur de Nueva Jersey, mientras el descenso de las temperaturas comenzará a extenderse por el noreste de Estados Unidos.

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