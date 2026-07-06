FIFA defiende independencia arbitral pese a llamada de Trump en caso Balogun

La selección de Estados Unidos contó con su principal arma ofensiva para el decisivo encuentro de octavos de final contra Bélgica en Seattle. Folarin Balogun, máximo anotador del conjunto estadounidense en el torneo, quedó habilitado para participar tras recibir un indulto por parte de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, siendo titular en la derrota 1-4.

El delantero del Mónaco había sido expulsado en el partido de dieciseisavos de final frente a Bosnia Herzegovina, luego de que el VAR interviniera en una acción donde golpeó con los tacos la pierna de un rival, una jugada calificada inicialmente como falta violenta.

Esta resolución provocó inmediatas réplicas en el entorno europeo. La Real Federación Belga de Fútbol (RFBA) manifestó su rechazo enviando un correo electrónico a la FIFA, una acción interpretada como un recurso de apelación formal, y adelantó que agotará todas las instancias necesarias para revertir la anulación del castigo. En sintonía con esta postura, la UEFA emitió un comunicado donde advierte que la determinación adoptada representa el cruce de “una línea roja”, poniendo en riesgo el trato justo e igualitario que debe garantizarse a todas las delegaciones dentro de la competencia internacional.

Intervención política y autonomía institucional

El caso cobró una dimensión extrafutbolística cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó desde el Despacho Oval de la Casa Blanca haber telefoneado al mandatario de la FIFA, Gianni Infantino, para solicitar que se revisara la sanción por considerar que se aplicó fuera del protocolo del VAR.

“Pedí una revisión porque no pensé que fuera falta, y ya sabes, repito, soy bueno en estas cosas. No pensé que fuera ni siquiera infracción, pensé que eran dos grandes atletas corriendo a toda velocidad que chocaron entre sí y se enredaron, eso no fue un tipo golpeando a alguien en la cara ni nada por el estilo”, declaró el político estadounidense.

A raíz de esta situación, Gianni Infantino publicó un comunicado admitiendo el contacto telefónico, aunque remarcó que este tipo de interacciones con jefes de Estado, funcionarios, ejecutivos y actores del balompié mundial forman parte de su agenda habitual para tratar temas mundialistas. El dirigente suizo enfatizó que la resolución final recayó de forma exclusiva en un organismo autónomo.

“Durante nuestra conversación, le expliqué que existía un proceso legal en curso en el que participaban las comisiones judiciales independientes de la FIFA y que el caso sería decidido a su debido tiempo por los órganos competentes. Así es como funciona el sistema de la FIFA, y es un principio que siempre defenderé“, explicó Infantino.

Asimismo, el titular de la federación internacional recalcó que sus opiniones personales carecen de peso en las deliberaciones de la Comisión Disciplinaria. “Leo las decisiones de la Comisión Disciplinaria de la FIFA cuando se publican. A veces me sorprenden. A veces estoy de acuerdo con ellas y a veces no lo estoy. Lo que siempre hago, sin embargo, es respetar esas decisiones y la autonomía de las comisiones que las toman”, apuntó, concluyendo que “el respeto por las instituciones independientes y el Estado de derecho es lo que protege la integridad de nuestras competiciones y la credibilidad de la FIFA en todo momento”.

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